Запуск Falcon был отменен за тридцать секунд до старта

Из-за технических неполадок за полминуты до старта был отменен запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который должен был доставить груз для Международной космической станции, из-за технических проблем в работе двигателя второй ступени.

Фото: NASA

Грузовик должен доставить на орбиту около 2,5 тонны груза, прежде всего материалы для научных экспериментов. Как сообщили в НАСА накануне старта, экипаж МКС обеспечен достаточным запасом воды и провианта.

Запуск, который должен был состояться в 18:01 мск, перенесен на сутки, сообщил ведущий трансляции, которую ведет NASA.

"Это может быть связано с выявленной проблемой с тягой двигателя Merlin вектора рулевого управления второй ступени ракеты", - сказал он, пояснив, что команде инженеров необходимо разобраться в том, что именно происходит и насколько серьезна выявленная проблема.

Новая попытка старта состоится в воскресенье в 17:38 мск.

Как сообщала "Правда.Ру", счетная палата США в начале февраля провела проверку ракеты Falcon 9, в ходе которой выяснилось, что с ней существуют серьезные проблемы. К примеру, лопасти подающей топливо в двигатели турбины чрезвычайно подвержены риску образования трещин.

Специалисты уже высказали свое мнение: такие дефекты могут потребовать редизайна силовых агрегатов компании SpaceX.

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