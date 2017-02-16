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Источник Правда.Ру

Nature рассекретил трактат Черчилля об инопланетянах

Наука и техника » Экология » Космос

Найдена ранее неизвестная статья бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля о возможном существовании живых существ у далеких звёзд. Материал обнародовал журнал Nature.

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Черчилль высказал гипотезу о том, где нужно искать внеземные цивилизации. По его мнению, вода в жидком виде существует только на определённом расстоянии от звезды, поэтому искать инопланетян нужно на планетах, находящихся внутри этой "зоны жизни".

Работа "Одни ли мы во Вселенной?" написана на 11 страницах. Она была написана в 1939 году.

Напомним, кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в своей предвыборной кампании обещала рассекретить документы по НЛО. По словам экспертов, это добавило ей определенный процент голосов. К слову, документы позже и правда были рассекречены, но не Клинтон, которая президентом так и не стала, а тогда еще главой США Бараком Обамой.

Центральное разведывательное управление США опубликовало документы об НЛО, которые датируются 1940-50 годами. В одном из отчетов от 1952 года говорится о некоем объекте, оставившем след дыма в небе над Барселоной. "Я пересек проспект Хосе Антонио, направляясь в редакцию газеты, и увидел странный объект, летящий на большой скорости со стороны аэропорта Эль-Прат на высоте около 2 тысяч метров над землей и оставляющий широкий след дыма", — приводится комментарий очевидца. В документе сказано, что объект был не похож на какое-либо воздушное судно, но не напоминал и так называемые летающие тарелки. Он летел по прямой, не вращаясь вокруг своей оси. Вспышек света очевидец также не заметил.

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