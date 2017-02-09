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Космос удивит россиян сразу двумя уникальными событиями

Наука и техника » Экология » Космос

Редкое явление — полутеневое лунное затмение — смогут наблюдать в ночь в 10 на 11 февраля жители России. Не повезет только тем, кто проживает на Дальнем Востоке.

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Фото: AP

Как сообщает Московский планетарий, в случае подходящих погодных условий россияне смогут увидеть небольшое потемнение верхнего края лунного диска. Впрочем, наблюдать за затмением удастся в лучшем случае в просветы между облаками, отмечают специалисты.

Полутеневое лунное затмение отличается от полного тем, что Луна оказывается в зоне, лишь частично закрытой Землёй от солнечных лучей. Спутник нашей планеты продолжает освещаться Солнцем, но менее ярко. В 03:44 по московскому времени в полутени Земли будет весь диск Луны, причем северный ее край потемнеет почти полностью. По всей вероятности, это будет заметно невооруженным глазом, и ещё лучше — на фотографиях. Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Льва. Лучше всего затмение будет видно в Европе, центральной Азии и на Ближнем Востоке, а также в восточной части Северной и Южной Америки.

Ближайшее полное затмение Луны, которое можно будет увидеть в том числе и в России, произойдет 31 января 2018 года.

И это будет не единственным любопытным астрономическим событием, ожидающим нас завтрашней ночью. К Земле приблизится комета, названная в честь троих своих первооткрывателей — 45Р/Хонды-Мркоса-Пайдушаковой. Иногда эту комету называют новогодней или рождественской, потому что открыта она была под самый Новый год — в конце декабря 1948 года.

Расстояние до нее от Земли будет настолько минимальным, что желающие смогут ее рассмотреть в бинокли и любительские телескопы незадолго до восхода Солнца в созвездии Орла.

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