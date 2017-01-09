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Источник Правда.Ру

Астрономы нашли черную дыру, которая нарушает законы физики

Наука и техника » Экология » Космос

Фотографии  необычно легкой черной дыры в центре небольшой галактики в созвездии Девы получила орбитальная обсерватория "Хаббл".  От других эту черную дыру  отличает невозможно высокая яркость нарушающая представления человечества о поведении и устройстве подобных объектов. сообщает сайт космического телескопа.

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Считается, что в центре большинства крупных галактик существует, по крайней мере, одна сверхмассивная черная дыра. Причины образования этих объектов пока не совсем ясны. Наблюдения за искривлением пространства вокруг них позволяют говорить о том, что типичная масса сверхмассивных черных дыр находится в диапазоне от миллиона до нескольких миллиардов масс Солнца. 

Астрономы изучают подобные объекты уже несколько десятилетий, наблюдая за ними в радиоволновом и рентгеновском диапазонах. Наблюдения за подобными "тяжеловесами" затруднены тем, что они нередко скрываются от нашего взора под толстой "шубой" из пыли и газа, окружающей ядра галактик. 

Некоторые из них, такие как спиральная галактика RX J1140.1+0307 в созвездии Девы, удаленная от нас примерно на миллиард световых лет, повернуты к Земле "боком", что позволяет увидеть ту часть ядра галактики, которая в Млечном Пути скрыта под слоем пыли, и изучить процессы, которые происходят в ней.

Черная дыра, обитающая в центре RX J1140.1+0307, обладает относительно небольшим весом - она является одной из самых "легких" сверхмассивных черных дыр, найденных в далеких галактиках за последние десятилетия. Многие астрономы даже относят ее к другому классу объектов - так называемым черным дырам промежуточной массы, которые сегодня ученые считают "потерянным звеном" эволюции галактик.

По этой причине ученые активно следят за данным "звездным мегаполисом", наблюдая за активностью черной дыры при помощи оптических, рентгеновских и радиотелескопов. Последние наблюдения за RX J1140.1+0307 раскрыли удивительную вещь - яркость черной дыры в данной галактике на порядки выше того, что предсказывает теория, и ее невозможно объяснить при помощи текущих представлений об устройстве черных дыр и их роли в жизни галактик.  

Как надеются астрономы, наблюдения за RX J1140.1+0307 и другими известными черными дырами промежуточной массы помогут понять, как данной галактике удается быть столь яркой и какую роль такие объекты играли в процессе роста галактик и формировании "настоящих" сверхмассивных черных дыр.

Как рассказывала Правда.Ру, недавно ученые из Принстонского университета выяснили, как черная дыра в центре Млечного Пути поглощает вещество звезд и межзвездный газ.

черная дыра, находящаяся в ядре нашей галактики и называемая "Стрельцом А", массивна, как четыре миллиона Солнц, но диск плазмы вокруг нее излучает гораздо меньше энергии.

Американские астрономы изучили природу сверхгорячего аккреционного диска "Стрельца А" и установили, что вещество, из которого он состоит, обладает высокой температурой и достаточно рассеянно, чтобы траектории протонов и электронов редко пересекались. По словам ученых, это и отличает данную черную дыру от других подобных объектов.

В теоретических моделях, разработанных еще в 80-х годах, описывается, как в ярких плазменных дисках происходят столкновения элементарных частиц. Сейчас ученые вывели новые формулы, которые "отслеживали" траектории отдельных, не сталкивающихся друг с другом частиц, в то время как ранние уравнения описывали поведение плазмы как жидкости.

Темы Вселенная черная дыра обсерватория Хаббл
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