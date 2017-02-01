Астрономы рассказали о реальном способе полета к Альфе Центавра

Немецкие астрономы рассказали, как в сравнительно небольшой срок можно достичь Альфы Центавра. По их словам, долететь до ближайшей к нам звезды можно всего за 140 лет и вернуться назад примерно за такое же время при помощи гигантского светового паруса площадью с две пирамиды Хеопса, говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.

Парус, по задумке, нужно сделать из графена.

"В ближайшее время мы можем вступить в эпоху, когда человечество покинет свою звездную систему и начнет изучать экзопланеты при помощи таких зондов", — заявил Рене Хеллер (Rene Heller) из Института изучения солнечной системы в Геттингене (Германия).

Два известных германских астронома, Хеллер и Михаэль Хиппке (Michael Hippke) подсчитали, что парус, эквивалентный по площади двум пирамидам Хеопса или дюжине футбольных стадионов, сможет разогнать микрозонд массой в 10 грамм до скорости примерно в 20% от скорости света.

Такой парус сможет достичь Альфы Центавра примерно за 90 лет, сблизившись с Альфой Центавра А, самой большой звездой системы, на расстояние в примерно 4,4 миллиона километров. В этот момент, как объясняют ученые, зонд должен сбросить скорость движения до 4,6% от скорости света, иначе он пролетит мимо звезды и не сможет использовать ее притяжение и свет для замедления своего движения и поворота в сторону двух других обитателей системы, передает РИА Новости.

Между тем ранее ученые заявили, что, учитывая нынешний уровень развития технологий, для того чтобы добраться от нашей солнечной системы до ближайшей звезды Альфа Центавра, потребуется всего 20 лет, а не сотни и тысячи, как предполагалось ранее. Об этом со ссылкой на заявления специалистов НАСА, сообщают журналисты Popular Science.

Как уточняется в сообщении, такое значительное сокращение времени подвластно лишь крошечному космическому "короблю", выполненному в виде чипа с "солнечным парусом". Он способен разогнаться до скорости в одну пятую от скорости света.

Напомним, весной прошлого года космолог Стивен Хокинг и российский бизнесмен-филантроп Юрий Мильнер сообщили о том, что приступают к реализации самой амбициозной идеи современности по запуску робота к Альфе Центавра. На проект собирались затратить 100 миллионов долларов.

Тогда сообщалось, что к поискам внеземной жизни будут привлечены эксперты из самых разных областей науки — астрономы, астрофизики, геофизики, климатологи и планетологи. Ученые попытаются объединить усилия для определения потенциально пригодных для жизни миров.

"Я считаю, что этот проект важен для всего человечества. В настоящее время мы располагаем необходимыми технологиями, возможностями, техникой и программным обеспечением, чтобы попытаться найти ответ на фундаментальный вопрос — одним ли мы во Вселенной. Думаю, в следующие 10 лет нам удастся существенно продвинуться на этом направлении — на порядок дальше, чем за предыдущие 55 лет", — рассказывал предприниматель.

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