Стало известно, когда Луна упадет на Землю

Стало известно, когда может произойти столкновение Земли и Луны. Спутник и планета могут столкнуться через 65 миллиардов лет. Такой прогноз в беседе с колумнистом Forbes Брюсом Дормини дал планетолог Джейсон Барнс из Университета Айдахо (США).

В качестве причины столкновения он назвал замедление вращения Луны вокруг своей оси. По разным оценкам, это могло бы произойти примерно через 50 миллиардов лет, когда небесные тела окажутся во взаимном спин-орбитальном резонансе. К этому времени период вращения Луны вокруг своей оси составил бы 47 суток. В настоящее время спутник полный оборот вокруг своей оси совершает за примерно 27 суток и всегда повернут одной стороной к планете.

В настоящее время Луна удаляется от Земли со средней скоростью около четырех сантиметров в год.

Напомним, накануне стало известно, что на Луне нашли кислород из атмосферы Земли. Причем впервые частицы попали туда около 2,4 млрд лет назад. Об этом сообщил Университет Осаки, чьи специалисты провели соответствующее исследование, передает ТАСС.

Ученым удалось установить, что в те периоды, когда Солнце, Земля и Луна находятся на одной линии, ионы кислорода из земной атмосферы могут попадать на Луну. Преодолеть расстояние в 384 тысячи км им помогает энергия солнечных ветров. В остальное время характеристики ионов вокруг Луны отличаются.

Японские ученые также считают, что впервые это процесс начался около 2,4 млрд лет назад. Тогда произошла так называемая кислородная катастрофа, которая привела к значительному изменению состава атмосферы Земли и появлению в ней свободного кислорода.

А ранее Правда.Ру сообщала, что ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что Луне примерно 4,5 млрд лет. Как говорится в опубликованном на сайте университета пресс-релизе, выводы основаны на анализе собранных в 1971 году на Луне образцов — циркона.

Ученым изучили восемь образцов минерала, сохранившихся в первозданном виде.

"Циркон представляет собой лучшие в природе часы. Ему лучше всего удается хранить геологическую историю и раскрывать свое происхождение", — рассказал профессор геохимии и космохимии, соавтор исследования Кевин Маккиган (Kevin McKeegan).

Ранее гипотезы о возрасте Луны основывались на анализе лунных пород, которые были засорены в результате множественных столкновений. По словам Маккигана, такие образцы указывали лишь на время каких-либо событий в истории спутника Земли.

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