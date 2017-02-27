На конференцию, которая пройдет в Ватикане, приедут ведущие мировые биологи,чтобы обсудить радикальные меры по сохранению редких животных планеты.
Проблема очень серьезная: один из пяти видов животных в настоящее время сталкивается с исчезновением и к концу века половина всех животных вымрет, сообщает The Guardian.
Доклад, который будут обсуждать на конференции, посвящен видам существ и растений, которые играют решающую роль в поддержании биосферы Земли.
Немаловажен тот факт, что мероприятие пройдет именно в Ватикане. Один из организаторов заявил, что это свидетельствует о том, что вражда между наукой и церковью постепенно исчезает.
Напомним, в прошлом году международная группа ученых провела исследования, целью которых был анализ скорости сокращения популяции того или иного вида животных. В результате стало ясно, что печальнее всего дела обстоят у представляющего род настоящих быков бантенга, дикого осла, бенгальского тигра, черного носорога и западной гориллы.
Основными причинами вымирания этих животных являются, с одной стороны браконьерство, а с другой - активное вмешательство человечества в среду обитания этих животных.
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