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Источник Правда.Ру

Назван главный загрязнитель воздуха в российских городах

Наука и техника » Экология » Природа

Автомобили являются основным источником загрязнения воздуха в крупных городах, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на съезде "Единой России". Она отметила позитивные изменения — в последние годы число несоответствующих требованиям проб воздуха снижается.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

" Но мы видим и другое: если раньше основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха был вкладом предприятий, то сегодня до 80% в крупных городах — это вклад автотранспорта", — цитирует Попову ТАСС.

Между тем загрязнение воздуха в 20% городов России, где проживает 17%, или примерно шестая часть населения страны, в 2015 году оценивалось как высокое и очень высокое. Об этом говорится в опубликованном в среду государственном докладе о состоянии окружающей среды в России в 2015 году, подготовленном Минприроды России.

"В 44 городах России (20% городов) уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий и очень высокий (Индекс загрязнения атмосферы больше 7). В среднем по стране 17% городского населения испытывают воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения воздуха", — говорится в госдокладе.

При этом половина городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха находятся в Сибири и на Урале. Это Магнитогорск, Челябинск, Златоуст, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Братск, Зима, Иркутск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, в Великобритании в загрязнении воздуха обвинили… велосипедистов. Такое заявление сделал член комитета по транспорту парламента Великобритании Роб Флелло. По словам политика, из-за выделенных для велосипедистов велодорожек в городах образовываются пробки, что приводит к увеличению вредных выбросов в атмосферу.

Политик отметил, что, работая на холостом ходу в пробках, автомобили выбрасывают в атмосферу больше вредных веществ, чем во время движения. Фелло добавил, что он не против велосипедистов, но не считает, что они смогут помочь в уменьшении вредного влияния на атмосферу.

К слову, в Китае, стране, которая ежегодно задыхается от смога, нашли причину загрязнения воздуха. Причиной существования постоянного смога в столице Китая являются не только двигатели автомобилей, но и угольные электростанции и котельные на окраинах Пекина, заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале JGR: Atmospheres.

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