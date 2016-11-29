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Источник Правда.Ру

В Австралии вымирают кораллы

Наука и техника » Экология

Потепление Мирового океана вызвало самое большое за время изучения вымирание кораллов в Австралии. Об этом рассказали австралийские ученые Центр изучения Кораллового рифа (ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies).

Большой барьерный риф убивает потепление Мирового океана
Фото: AP

В зоне неблагоприятного влияния оказалась полоса внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Большого Барьерного рифа длиной в 700 км (400 миль). Наиболее пострадала северная часть рифа, где уже погибли за последни е девять месяцев почти 70% кораллов.

Значительно меньше от глобального потепления пострадали центральная часть рифа, где погибло только 6% кораллов. В южной части потери составили только 1%.

Чтобы исследовать состояние растительности Большого Барьерного рифа, ученые сделали немало погружений с аквалангами в октябре и ноябре этого года. Картина подводного мира оказалась удручающей. По словам исследователей, восстановление рифа, если потепление продолжиться, будет невероятно сложно, поскольку чем дольше сохраняется аномально высокая для жизни кораллов температура воды, тем интенсивнее происходит их обесцвечивание.

Большой барьерный риф убивает потепление Мирового океана
Фото: AP

Главными "строителями" Большого Барьерного рифа полтора миллиона лет назад стали оленерогие кораллы (Acropora cervicornis), которые и сейчас обеспечивают рост большинства современных рифов.

Множество видов животных живут в коралловых рифах, такой разнообразной фауны, как в Большом Барьерном рифе нет, пожалуй, ни в одном океане. Представители обитающих там видов в основном весьма узкоспециализированы и в других экосистемах жить не могут. Поэтому если исчезнут кораллы, то исчезнут и все их соседи.

Большой барьерный риф убивает потепление Мирового океана
Фото: AP

Кроме того, без коралловых рифов на планете сразу сделается "душновато". Ведь большинство атмосферного кислорода на Земле вырабатывается вовсе не лесами, а океаническим фитопланктоном, который в массе своей "тусуется" именно там - их привлекают отходы обитателей рифов, являющиеся ценным удобрением. Ну, а если этого источника не будет, то количество нужных всем обитателям Земли микроводорослей резко сократится (по крайней мере, в первые несколько лет).

Свою роль играет риф и в защите берега, гася почти 97% энергии волн.

Большой барьерный риф убивает потепление Мирового океана
Фото: AP

По словам ученых, то, что они увидели в этом году - самые разрушительные последствия изменения климата за последние 20 лет. "Это нокаут для рифа", - говорит один из исследователей, доктор Эндрю Хауи, чья команда отвечает за картографирование этого района.

Больше всего от потепления за последнее время пострадали кораллы  близ острова Лизард на северной оконечности штата Квинсленд, где находится научно-исследовательская станция изучения морской флоры и фауны.

Большой барьерный риф убивает потепление Мирового океана
Фото: AP

По словам ученых, если вымирание кораллов продолжиться, их место займут водоросли, что уже происходит со многими рифами Карибского моря. Однако ученые считают, что еще не все потеряно и Большой Барьерный риф переживет и эти неприятности, поскольку является достаточно устойчивым и сильным.

На улучшение здоровья рифа правительство Австралии предполагает потратить в следующие десять лет 2 миллиарда австралийских долларов ($1,5 млрд). Ведь Большой Барьерный риф - это не только всемирное наследие, это еще и  источники доходов такой важной для Австралии туристической отрасли.

Большой барьерный риф убивает потепление Мирового океана

К слову, Правда.Ру уже рассказывала о том, что несколько лет назад эксперимент по восстановлению коралловых рифов, который  проходил рядом с островом Бали, завершился удачей: ученым удалось восстановить 60 процентов коралловых колоний. Технология Biorock, которой пользовались биологи, основана на выращивании полипов на металлических конструкциях, по которым пускается слабый электрический ток.

Однако не все настроены так оптимистически. Возглавляющий в течение 16 лет управление морского заповедника Большого барьерного рифа Грем Келлер на прошлой неделе заявил, что жители Австралии не должны покупаться на "политическую ложь", что они могут одновременно иметь и риф, и крупные угольные шахты вблизи него.

Большой барьерный риф убивает потепление Мирового океана

"Мы потеряли 50 процентов от кораллового покрытия большого барьерного рифа в последние 30 лет, и главной причиной этого является сжигание ископаемого топлива. Я искренне надеюсь, что ЮНЕСКО не поверит утверждениям правительства страны о том, что оно делает достаточно для спасения рифа", - сказал Келлер.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, несколько лет назад австралийские биологи наконец-то выяснили, что кораллы убивает загрязнение морской воды органическими веществами, в том числе и антропогенного происхождения. Особенно опасна ситуация с рифами, расположенными вблизи курортов, ведь отдыхающие, как известно, не особенно заботятся о чистоте окружающей среды.

Для того чтобы проверить это предположение, был проведен интересный эксперимент: во дворе института ученые установили несколько рядов глубоких аквариумов с циркулирующей морской водой, туда посадили кораллы, к которым прикрепили множество датчиков. Когда кораллы освоились в новых жилищах, в воду вылили суспензию морского мелкозернистого осадка (попросту говоря, заиленного песка). После чего, дождавшись, когда муть осядет, стали следить за тем, что происходит с кораллами.

В результате выяснилось, что органика действительно плохо воздействует на рост и развитие полипов. Когда ее концентрация в воде была низкой, кораллы ничего особенно не замечали. Но при большом количестве органических молекул у полипов сразу начиналось омертвление тканей.

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Темы кораллы Австралия Большой Барьерный риф
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