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Источник Правда.Ру

К 2050 году исчезнут леса, а людей ждет голод

Наука и техника » Экология

Стало известно, что ждет человечество в 2050 году. К этом времени население Земли достигнет 10 миллиардов человек. Чтобы прокормить их всех, уже сейчас нужны коренные преобразования, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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Планету ждет исчезновение лесов — уже уничтожена половина из них, а также засухи и наводнения.

В докладе утверждается, что в будущем люди будут потреблять меньше зерновых и больше мяса, фруктов, овощей и обработанных пищевых продуктов, что создаст дополнительное давление на ресурсы и приведет к росту темпов обезлесения, деградации земель и выбросов парниковых газов.

Специалисты пишут, что темпы прогресса, которых удалось достичь сейчас, не гарантируют обеспеченность людей едой в будущем. Поэтому сохраняется угроза массового голода в 2050 году. По прогнозам, уже в 2030 голодать будут 600 миллионов человек.

Но паниковать рано: сельское хозяйство и продовольственные системы планеты могут реализовать свой потенциал и прокормить людей, "но для реализации этого потенциала требуются фундаментальные преобразования", заключают специалисты.

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