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Источник Правда.Ру

В Челябинске возбудили уголовное дело из-за сильного смога

Наука и техника » Экология

В Челябинске возбуждено первое уголовное дело по факту загрязнения атмосферы. Под прицел надзорных ведомств попало одно из металлургических предприятий, расположенных в черте города, сообщили в субботу в ГУ МВД региона.

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Фото: AP

— В основу уголовного дела легли материалы о нарушениях правил выброса загрязняющих веществ, собранные во время проводимого на территории Челябинска оперативно-профилактического мероприятия "Уголь", а также внеплановых выездных проверок на предприятиях, проведенных совместно с Челябинской природоохранной прокуратурой, — сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. — Вчера отделом дознания УМВД Челябинска в отношении неустановленного круга должностных лиц одного из предприятий возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о загрязнении атмосферы (часть 1 статьи 251 УК РФ).

Сообщается, что загрязнение произошло в связи с нарушением правил выброса в атмосферу, нарушением эксплуатации очистных установок и иных производственных объектов, допущенных промышленными предприятиями Челябинска. 

Как сообщали накануне местные СМИ, в городе был продлен режим неблагоприятных метеоусловий 2 степени опасности. Также режим НМУ 1 степени опасности объявлен в Карабаше, Коркино, Магнитогорске, Сатке и Троицке. Отметим, что смог над Челябинском не рассеивается уже 11 день подряд.

По всему городу регулярно проходят замеры воздуха. Росприроднадзор уже прекратил работу одной из установок "Мечел-Кокса" и подготовил обращение в суд с требованием приостановить деятельность всего предприятия на 3 месяца.

Напомним, в январе прокуратура проверила 30 промпредприятий Челябинска. Специалисты, в частности, побывали на ООО "Фортум", "Мечел-Материалы", "Мечел-Кокс", ЧМК и ЧЭМК. Специалисты сделали на них пробы для проведения лабораторных исследований воздуха.

— Согласно данным постов наблюдения, с 13 по 31 января в различных районах Челябинска наблюдалось превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от двух до восьми раз, оксида азота и фторида водорода — в пять раз, фенола — в три раза, — уточнила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. — Загрязнение воздуха на территории города в указанный период произошло в связи с нарушением правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушением эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, допущенных промышленными предприятиями города.

Предыдущий раз смог накрыл Челябинск 13 января и продержался над городом 10 дней. Для борьбы с НМУ был организован оперативный штаб ГУ МЧС по Челябинской области, начались всевозможные проверки и инспекции. В Интернете появилось множество мемов, посвященных густому и пахучему челябинскому воздуху, а инициативная группа неравнодушных горожан организовала флешмоб, выйдя в пна улицу в противогазах.

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