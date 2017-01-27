Недалеко от острова Кабрера, который входит в группу Балеарских островов, испанские археологи обнаружили корабль времен Римской империи, затонувший примерно 1,8 тысячи лет назад.
Судно находится на глубине 70 метров. Корабль перевозил большое количество амфор, очень хорошо сохранившихся. Это одна из самых ценных находок у Балеарских островов, сообщает газета El País.
По словам археолога Хавьера Родригеса, впервые в испанских водах найдено судно, абсолютно нетронутое с момента затопления. Всего у острова Кабрера нашли 12 кораблей времен Римской империи.
Первыми о том, что на дне может находиться старинный корабль, сообщили местные рыбаки, в сети которых попали фрагменты амфор. После этого в апреле прошлого года научная экспедиция погрузила в этом районе двух роботов, которые сделали снимки огромного количества амфор различных размеров под 15-метровым слоем песка. В октябре два профессиональных водолаза совершили несколько погружений, чтобы изучить судно. Всего сделаны около двух тысяч снимков.
Археологи считают, что корабль относится к III или IV веку нашей эры, на его борту от одной до двух тысяч сосудов, причем большинство из них большие - около метра в диаметре. Такие сосуды делали в Северной Африке. Остальные - меньшего размера, возможно, с юга Португалии.
Напомним, как рассказывала Правда.Ру, обломки судов, затонувших в Черном море за последние тысячу лет, обнаружила и исследовала международная группа подводных археологов. Всего на черноморском дне ими был найден 41 корабль.
Исследователей из США, Великобритании и Болгарии интересовал вопрос о том, как резкий подъем уровня моря примерно 12 тыс. лет назад повлиял на жизнь причерноморских народов, пишет журнал National Geographic.
Большинство из обнаруженных экспедицией кораблей были торговыми и перевозили вино, зерно, металлы и лес. Все они погибли в результате штормов, а не в результате боевых действий или нападений пиратов. Как отметил журнал, в будущем году подводные археологи продолжат изучение дна Черного моря.
Затонувшие старинные корабли на дне морей и океанов находят не так уж и часто. Но каждая такая находка - это настоящий клад, нередко - в прямом смысле. Как рассказывала Правда.Ру, в конце прошлого года у берегов Колумбии дайверы обнаружили затонувший корабль, в трюмах которого, как предполагают колумбийские власти, могут стоить миллиарды долларов.
Найденный исследователями испанский галеон "Сан-Хосе" был потоплен англичанами в 1708 году. Считается, что на его борту находилась партия изумрудов, а также большое количество золотых и серебряных монет.
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