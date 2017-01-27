Корабль, затонувший почти две тысячи лет назад, нашли в Средиземном море

Недалеко от острова Кабрера, который входит в группу Балеарских островов, испанские археологи обнаружили корабль времен Римской империи, затонувший примерно 1,8 тысячи лет назад.

Фото: скриншот с youtube.com

Судно находится на глубине 70 метров. Корабль перевозил большое количество амфор, очень хорошо сохранившихся. Это одна из самых ценных находок у Балеарских островов, сообщает газета El País.

По словам археолога Хавьера Родригеса, впервые в испанских водах найдено судно, абсолютно нетронутое с момента затопления. Всего у острова Кабрера нашли 12 кораблей времен Римской империи.

Первыми о том, что на дне может находиться старинный корабль, сообщили местные рыбаки, в сети которых попали фрагменты амфор. После этого в апреле прошлого года научная экспедиция погрузила в этом районе двух роботов, которые сделали снимки огромного количества амфор различных размеров под 15-метровым слоем песка. В октябре два профессиональных водолаза совершили несколько погружений, чтобы изучить судно. Всего сделаны около двух тысяч снимков.

Археологи считают, что корабль относится к III или IV веку нашей эры, на его борту от одной до двух тысяч сосудов, причем большинство из них большие - около метра в диаметре. Такие сосуды делали в Северной Африке. Остальные - меньшего размера, возможно, с юга Португалии.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, обломки судов, затонувших в Черном море за последние тысячу лет, обнаружила и исследовала международная группа подводных археологов. Всего на черноморском дне ими был найден 41 корабль.

Исследователей из США, Великобритании и Болгарии интересовал вопрос о том, как резкий подъем уровня моря примерно 12 тыс. лет назад повлиял на жизнь причерноморских народов, пишет журнал National Geographic.

Большинство из обнаруженных экспедицией кораблей были торговыми и перевозили вино, зерно, металлы и лес. Все они погибли в результате штормов, а не в результате боевых действий или нападений пиратов. Как отметил журнал, в будущем году подводные археологи продолжат изучение дна Черного моря.

Затонувшие старинные корабли на дне морей и океанов находят не так уж и часто. Но каждая такая находка - это настоящий клад, нередко - в прямом смысле. Как рассказывала Правда.Ру, в конце прошлого года у берегов Колумбии дайверы обнаружили затонувший корабль, в трюмах которого, как предполагают колумбийские власти, могут стоить миллиарды долларов.

Найденный исследователями испанский галеон "Сан-Хосе" был потоплен англичанами в 1708 году. Считается, что на его борту находилась партия изумрудов, а также большое количество золотых и серебряных монет.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня