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Источник Правда.Ру

В древних цивилизациях миром правили женщины

Наука и техника » Непознанное » Прошлое

Подтверждение теории о существовании матриархата в одной из древнейших цивилизаций Америки, при котором власть и статус передавались по женской линии, нашли ученые. Своими выводами исследователи поделились в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

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Многие антропологи с XIX века утверждают, что женщины доминировали и правили в первых сообществах людей, возникших после распада первобытно-общинного строя. Сторонниками теории матриархата были многие мыслители того времени. Однако впоследствии эта теория стало подвергаться сомнению. Сегодня историки и антропологи склоняются к мысли, что полного матриархата никогда не существовало.

Тем не менее, есть свидетельства того, что женщины могли играть более серьезную роль в жизни первых цивилизаций, чем принято считать. К примеру, в некоторых современных африканских и амазонских племенах, застрявших в первобытно-общинном строе, доминируют женщины, а мифы многих народов содержат в себе рассказы об обществах "амазонок".

Первые доказательства того, что среди древнейших цивилизация существовали формы матриархата, нашли Дуглас Кеннетт из университета Пенсильвании (США) и его коллеги, изучая останки знатных индейцев из племени Пуэбло, первой цивилизации Нового света, возникшей около трех тысяч лет назад.

Споры между сторонниками теорий "патриархата" и "матриархата", по словам Кеннета, во многом возникают по той причине, что в древнейших сообществах людей еще не было письменности, и поэтому мы не можем точно узнать, как именно наследовались власть и социальный статус в них.

Эту проблему ученые решили оригинальным образом — они проанализировали обрывки геномов нескольких десятков знатных индейцев, живших примерно в 1130-800 годах до нашей эры и захороненных в одной и той же точке — в каньоне Чако, рядом с крупнейшим селением Пуэбло в истории существования этой цивилизации.

Сравнив эти геномы и то, насколько богато были убраны могилы их обладателей, Кеннетт и его коллеги получили генеалогические древа местных "династий" и поняли, кто заправлял политической жизнью в культуре индейцев Пуэбло.

Ответ на этот вопрос оказался крайне простым — все представители знати, похороненные в пещере, обладали одинаковой митохондриальной ДНК, что означает, что в данном сообществе господствовал матриархат, поскольку эти ДНК передаются только от матери к ее детям, при этом мужские половые клетки не содержат в себе митохондрий в принципе. Таким образом, ученые получили подтверждения того, что власть в культуре Пуэбло наследовалась по женской линии, и что подобные женские династии, если судить по возрасту останков в пещерах канона Чако, могли существовать сотни лет до того, как их линии прерывались.

Одна из таких женских линий, как обнаружили ученые, просуществовала около 330 лет, играя центральную роль в политической жизни Пуэбло. Кстати, именно в этом регионе до сих пор существуют племена индейцев, лидерами которых являются женщины.

Кстати, "Правда.Ру" рассказывала о племени мосо, которое обитает в китайской провинции Сычуань. С древних времен это племя сохранило весьма необычный уклад жизни. Глава семейного клана — женщина. Она же хозяйка в доме, лидер в общине и главный добытчик пропитания. Поговаривают даже, что в древности женщины-мосо знали и военное дело, а кое-кто из них разбойничал, отбирая товары у заезжих купцов… Мужчины их племени, как подобает слабому полу, заняты работой полегче: в торговле, ремеслах или сфере обслуживания.

 

 

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