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Источник Правда.Ру

Мексиканские археологи обнаружили храм Бога ветров Ээкатля

Наука и техника » Непознанное » Прошлое

В самом центре Мехико мексиканские археологи обнаружили интересную находку -  древнее святилище ацтеков, храм Бога ветров, который был построен более 650 лет назад.

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Начались раскопки после того, как на месте разобранного в 2014 году старого супермаркета решили построить крупный торговый центр. А по мексиканским законам, на это требуется разрешение археологов, которые и начали обследовать территорию будущего строительства.

Конечно, археологи раскопали не сам храм, о великолепии которого упоминали еще испанские конкистадоры, а лишь его основу округлой формы. Пять веков храм Бога ветров Ээкатля пролежал в руинах, под главной площадью Мехико, возле Кафедрального собора.

"Мы имеем дело со зданием округлой формы, которое, вероятно, имело коническую крышу. Мы полагаем, что храм был посвящен богу Ээкатлю - в ацтекской мифологии Бог ветров. Он создает ветер и одновременно открывает дорогу Тлалоку - богу дождей. Он также считался одним из воплощений Кетцалькоатля - главного бога ацтекского пантеона", - рассказал археолог Рауль Баррера.

Как видно на фотографиях с места раскопок, храмовое сооружение диаметром в 11 метров и высотой в 1,2 метра находится на глубине трех метров ниже уровня улицы.  Его возраст - приблизительно 650 лет.

По словам  координатора по археологии Национального мексиканского Института этнографии и истории Педро Франсиско Санчес Нава, при раскопках также обнаружены части керамических предметов и 20 мест погребений, среди которых есть останки взрослых, детей и животных, и это стало  подтверждение тому, что здесь делались жертвоприношения.

Храм, который определенно являлся частью комплекса культовых сооружений ацтеков, скрытых современной городской застройкой мексиканской столицы,  располагался в столицы ацтеков Тлателолко, одного из доиспанских городов, которых немало было на территории современной Мексики, в том числе и современник Тлателолко - город Теночтитлан, который был центром политической власти, что отмечал в своих записках испанский конкистадор Эрнан Кортес. В конце концов Теночтитлан взяли под контроль Тлателолко.

Когда испанцы и их местных союзников начались завоевания Теночтитлана, жители этого города сбежали в Тлателолко, чтобы продолжить борьбу с завоевателями.

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Темы Мексика храм ацтеков
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