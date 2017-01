CEFAA опубликовала первое реальное видео НЛО

Неопознанные летающие объекты над Чили появляются настолько часто, что власти решили создать специальную государственную комиссию по их изучению. И вот недавно специалисты комиссии опубликовали сенсационное видео, "героем" которого было НЛО.

Всю информацию о неопознанных объектах в Чили анализируют специалисты Комитет по исследованию аномальных явлений в атмосфере (The Committee for the Study of Anomalous Aerial Phenomena, CEFAA). Это государственная организация, входящая в состав Департамента гражданской аэронавтики под юрисдикцией чилийских ВВС. На ее сайте содержится множество фотографий и заметок о встречах с НЛО по всему миру.

Данные, поступающие на рассмотрение CEFAA, тщательно анализируются. Чаще всего специалистам удается опознать объект, но бывают и исключения. По результатам изучения видеозаписи, сделанной военными летчиками в 2014 году, эксперты признали, что в небе действительно пролетел НЛО.

О результатах расследования сообщает Huffington Post; полная видеозапись, позволяющая каждому убедиться в отсутствии монтажа и эффектов, опубликована на YouTube.

Непонятный предмет был замечен летчиками 11 ноября 2014 года во время патрулирования прибрежного сектора к западу от Сантьяго. Представляя отчет, капитан флота описал НЛО как "плоскую вытянутую структуру с двумя тепловыми центрами". Земные радары его не зафиксировали.

Появившийся буквально из пустоты объект так же внезапно исчез в облаках. Всесторонне изучив все факторы, специалисты CEFAA установили, что объект не был птицей, куском космического мусора, насекомым, самолетом, парашютистом, дельтапланом или аномалией в атмосфере. Завершая доклад, комитет назвал объект "неопознанным".

Прокомментировать эту ситуацию Pravda.Ru попросила эксперта по аномальным явлениям Анну Ажажа

— Можно ли доверять чилийским специалистам?

— Можно доверять смело южноамериканским исследователям, потому что, у них ведется серьезная работа по исследованию аномальных явлений, что нельзя сказать о российских ученых и российских исследователях. Мы здесь только как энтузиасты работаем. А южноамериканские, и вообще американские, североамериканские исследователи подкрепляют свои исследования научными разработками.

То есть, государство заинтересовано в том, чтобы исследовать эти аномальные явления. Поэтому, я считаю, что доверять этому видео-исследованию чилийцев можно, это действительно неопознанный летательный объект, который имеет неземную историю своего появления.

Сейчас очень часто мы можем видеть неопознанные объекты, потому что Земля вошла именно в эту галактическую зону, населенную другими существами, которые совершенно безопасны для нашей планеты. Они просто в качестве наблюдателей за нами смотрят, и иногда, если мы мешаем им, - ведь все миры связаны друг с другом, - они начинают каким-то образом воздействовать на взрыв, или какое-нибудь другое технократическое вмешательство человека, на нашу цивилизацию.

Своим появлением они как бы требуют, чтобы земляне поняли, что они не одни, чтобы мы их заметили, и пытаются вывести нас на контакт с иными цивилизациями.

Земле грозит астероидная катастрофа, но у нас нет возможности противостоять этой опасности, а у них уже есть. Мы видим, что они стремительно меняют свое движение, исчезают, появляются вдруг ниоткуда. То есть, у них очень высокие технологии. Именно эти технологии нам бы помогли предотвратить грозящую опасности.

— Существует ли угроза со стороны НЛО, или эти визиты носят предупредительный характер?

— Наверно в мире специально показывают страшные фильмы про инопланетян, чтобы у землян создать именно этот образ агрессивного инопланетного вторжения. На самом деле, это просто гости, это даже кураторы. Потому что на нашу планету просто так никто не прилетит без ведома более высших существа, которые создали человека. Об этом мы можем читать по древним хроникам, что человек действительно был создан шумерами.

— Есть ли в России государственные организации, которые занимаются изучением НЛО?

— Специалистов нет совершенно. И делается все, чтобы эту тему замолчать. Например, в последний взлет ракеты "Прогресс" явно был замечен неопознанный летающий объект. И видео было размещено на сайте Роскосмоса. Не наши какие-то призывы, не призывы других исследовательских групп России не возымели действие, и это все осталось без ответа. То есть, легче было свалить на сборщика деталей, на какие-то погодные условия, чем на аномальное какое-то явление, которое помешало "Прогрессу" взлететь.

Но это отдельная тема, почему не дали "Прогрессу" долететь до МКС. В октябре месяце тоже был объект треугольной формы с серединой внутри. То есть, какой-то центр, с которого потом было произведено воздействие на фальконо-американские ракеты. Челябинский метеорит так же был раздроблен НЛО, и все видели, и это все демонстрировалось по телеэкранам, но нет этой темы, не существует.

— Почему в других странах изучению НЛО уделяется больше внимания? Может, потому что в других уголках планеты НЛО появляются чаще?

— Нет, это зависит именно от политики самого государства и людей, которые призваны следить за этими явлениями. Просто у нас другие проблемы. У нас в России всегда больше обращали внимание на экономические проблемы, или бытовые, чем на проблемы такого необычного характера. То есть, у нас, хотя мы имеем кладезь сказок, какую-то богатую русскую историю, но почему-то именно в аномальных явлениях государство видит какой-то подвох, фантазию.

— Что может спровоцировать появление НЛО?

— Нет, они просто здесь как наблюдатели. У них так же есть коридоры, по которым они летают. Обычно их можно увидеть рядом с самолетами. Но появляются они, допустим, в местах наиболее тревожных, наиболее опасных. При каких-то техногенный катастрофах, которые провоцируют сами люди. И тем самым, своим появлением и воздействием на это место, каким-то образом уменьшают электромагнитное воздействие.

