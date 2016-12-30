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Источник Правда.Ру

Ученые выяснили, кто бомбардировал Землю миллиарды лет назад

Наука и техника

Поздняя тяжёлая бомбардировка Земли 3,8 — 3,9 миллиарда лет назад была бы невозможна без миграции Юпитера и Сатурна через Солнечную систему, считают американские учёные.

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Вычисления астрономов указывают на то, что большинство падавших тогда на планету тел были кометами, а не астероидами. Соответствующая статья готовится к публикации в The Astronomical Journal.

Началась бомбардировка потому, что многие кометы и астероиды при резких изменениях действующей на них гравитации гигантских планет выбросило со стабильных орбит. Часть из них получила орбиту ближе к Солнцу, по пути к нему сталкиваясь с Венерой, Землёй и Марсом. Небольшая их часть ударила и в поверхность Луны, что совпадает с датировкой её крупнейших кратеров. Они имеют тот же возраст, что и поздняя бомбардировка, передает Лайф.

Ранее ученые сообщили, что раскрыли секрет гигантской черной дыры в центре Млечного Пути. Как пишет "EurekAlert!", черная дыра, находящаяся в ядре нашей галактики и называемая "Стрельцом А", массивна, как четыре миллиона Солнц, но диск плазмы вокруг нее излучает гораздо меньше энергии. Читайте подробнее в материале: Ученые узнали, как гигантская черная дыра в центре Млечного Пути "пожирает" звезды.

А позже исследователи рассказали, как будут искать жизни на других планетах. Они предлагают делать это, комбинируя данные по ее спектру в низком и высоком разрешении для сверхточного определения состава ее атмосферы и поиска следов жизни в ней, говорится в статье, направленной к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters.

"Как показывают последние наблюдения, огромное число небольших планет вращается вокруг почти всех небольших звезд. Около 30% из них, как показывают наши расчеты, должны быть обитаемыми. Иными словами, каждая третья звездная система может быть потенциальным носителем инопланетной жизни", — рассказывает Маттео Броги (Matteo Brogi) из университета Колорадо в Боулдере (США).

Как сообщала Правда.Ру, в созвездии Центавра обнаружили необычную звезду, похожую по массе и яркости на Солнце. За несколько миллиардов звезда "съела" половину своих планет, говорится в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

"Это не означает, что-то же самое скоро произойдет с Землей. С другой стороны, наше открытие свидетельствует, что планетные системы могут переживать очень бурные и жестокие периоды. Это могло происходить в том числе и в нашей Солнечной системе", — заявил Джейкоб Бин из университета Чикаго.

Бин и его коллеги совершили открытие, наблюдая за звездой HIP68468, расположенной всего в 300 световых годах от Земли в сторону созвездия Центавра. Вокруг данного "двойника Солнца" вращается две планеты — "супер-земля", в три раза более тяжелая, чем Земля, чем у нашей планеты, и горячий нептун.

Причем, находятся они не на своих местах, которые занимали ранее. Ученые полагают, что HIP68468 "съела" одну или две планеты в относительно недавнем прошлом, которые были вытолкнуты в сторону светила мигрирующим газовым гигантом, передает РИА Новости.

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