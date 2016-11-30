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Источник Правда.Ру

Правительство выделило 5 миллиардов на российские самолеты

Наука и техника

Министерство транспорта получит пять миллиардов рублей из госбюджета на покупку самолетов SukhoI Superjet 100 и L-410. На SukhoI Superjet 100 должно быть потрачено четыре миллиарда рублей, на L-410 — один миллиард, пишет Лента. ру.

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Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia RM

Стоит отметить, что в октябре 2015 года Государственной транспортной лизинговой компании было направлено также 30 млрд рублей. На тот момент между ГТЛК и "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) был заключен контракт на 32 самолета SSJ-100 с опционом на покупку еще 28 авиалайнеров. В настоящее время ПАО "ГТЛК" оплатило полностью стоимость 10 готовых воздушных судов и авансировало поставку 22 самолетов "Сухой Суперджет 100 в 20163–2017 годах.

Купленные самолеты в дальнейшем будут переданы в лизинг и аренду. В публикации также сказано, что цель данной меры — "способствовать развитию системы продаж региональных самолетов "Сухой Суперджет 100"", что позволит в дальнейшем оказать господдержку производству самолетов L-410 для местных воздушных линий.

Добавим, ранее Минпромторг разработал новую стратегию авиапрома до 2030 года. Чиновники признают, что нынешняя модель отрасли низкоэффективна, а ресурсы государства для ее поддержки весьма ограничены. Поэтому в дальнейшем господдержку предлагается ограничить приоритетными направлениями — НИОКР, послепродажное обслуживание, и активнее вовлекать в авиапром частный бизнес, в том числе для приватизации.

Sukhoi Superjet 100 — региональный самолет нового поколения, разработанный и произведенный ГСС при участии Alenia Aermacchi. Базовая версия лайнера имеет дальность 3048 километров, а модификация LR — 4578 километров.

Напомним, дебютный полет Sukhoi Superjet 100 совершил 6 лет назад. Этот 95-местный пассажирский лайнер был призван прийти на замену устаревшим "Ту-134", "Як-42" и другим региональным машинам.

Как писала Правда. Ру, самолеты уже закупили за рубежом. В прошлом году руководители Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), Объединенной авиастроительной корпорации подписали с правительством провинции Шэньси (КНР) соглашение о продвижении 100 российских самолетов SSJ-100. Общая стоимость лайнеров оценивалась в $3,6 млрд. А ранее власти Таиланда подписал контракты на покупку в России трёх самолётов Sukhoi Superjet 100. Также самолеты допущены к полетам в Индонезии.

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Темы самолеты SukhoI Superjet 100
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