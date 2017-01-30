"Лекарство от наркомании": прорыв в медицине или очередная "утка"?

Лекарство от наркозависимости разработали российские ученые. Они утверждают, что изобретенная ими молекула блокирует удовольствие, получаемое от наркотических веществ.

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Как только полученное вещество попадает в кровь наркозависимого пациента, в его организме начинают вырабатываться антитела, препятствующие проникновению наркотиков в мозг. Таким образом, человек не получает удовольствия от запрещенных средств, и в итоге отказывается от их употребления.

Как предполагают исследователи, к 2023 году эта разработка станет основой первого отечественного лекарства от наркозависимости.

Прокомментировать новую разработку российских ученых Pravda.Ru попросила заместителя главного редактора журнала "Наркология", бывшего главного детского нарколога России Алексея Надеждина.

— Станет ли новое лекарство прорывом в лечении наркомании?

— Сейчас это только слова. Пока я не увижу результатов исследований, проведенным по всем медицинским критериям, пока не появятся твердые доказательства, я не поверю. У нас каждый год появляются какие-либо чудодейственные лекарства, которые излечивают от рака, от алкоголизма, наркомании, сахарного диабета. Но, в большинстве своем, все это оказывается газетной уткой и попыткой заработать немного денег. В этой заметке каких-либо фактов, которые бы удовлетворили меня как врача и как исследователя, я не обнаружил.

— За рубежом ведутся разработки лекарства от наркозависимости? Какие есть альтернативы, варианты?

— Да, за рубежом ведутся разработки таких лекарств, есть достаточно средств, которые активно применяются, в том числе, блокаторы различных опиоидных рецепторов. Но, насколько я понимаю, в этой заметке речь идет об иммунологическом препарате, о вакцине. Различные вакцины в том числе, от героина, разрабатывались как за рубежом, так и в России, но широкого клинического применения они не получили. Это оказался, в достаточной степени, тупиковый путь. Потому что, если мы блокируем возможность получать удовольствие от одного вещества, то наркоман совершенно спокойно переключается на другое, и зачастую, на близкое вещество.

— Какой препарат от наркомании, существующий сегодня, вы считаете наиболее эффективным?

— Надо понимать, что наркологические заболевания, как и все хронические заболевания, в том числе и терапевтические болезни, крайне трудно излечимы. Ведь мы не можем с вами сказать, что существует эффективное лечение тяжелой формы бронхиальной астмы, мы не можем сказать, что существует эффективное лечение тяжелой формы сахарного диабета. Мы можем сказать, что существует медицинский препарат, который позволяет контролировать эти состояния, обеспечить определенное качество жизни, и продлить продолжительность жизни у пациентов.

Так же и наши наркологические заболевания. В настоящий момент, допустим, для лечения алкоголизма существует группа препаратов из 4-5 средств, имеющих доказательную научную историю, которые активно применяются. Для наркомании это блокаторы опиоидных рецепторов. Они также имеют хорошую доказательную базу, хорошие обзоры в специальной прессе, которые говорят, что это средство эффективно и применяется для лечения зависимых.

— Самый эффективный препарат применяется в государственных клиниках России, или он есть только в частных?

— Такие препараты есть в государственных клиниках, причем, в ряде регионов пациент получает их бесплатно. У нас распространен пролонгированной формы Триксон, американский препарат.

Что же до этой публикации, то она меня и не убедила, и не вдохновила. У нас на рынке товаров медицинского назначения, на рынке БАДа, к сожалению, есть огромное количество совершенно неэффективных коммерческих изделий, которые вообще не должны на этом рынке находится.

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