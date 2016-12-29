Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

У Маска горе: Новый "Протон" оказался дешевле возвращаемого Falcon 9

Наука и техника

Гендиректор головного предприятия Роскосмоса — НПО "Техномаш" — Дмитрий Панов рассказал, что принято решение делать облегченную версию ракеты-носителя для коммерческого использования — "Протон Лайт", стоимость запуска которой оценивается в 50-55 млн долларов, что ниже стоимости Falcon 9 от SpaceX — 60-65 млн долларов.

357548.jpeg
Источник фото: архив Правды.Ру

Отличие облегченной версии в том, что "ступеней будет не четыре, как у тяжелой версии, а три. Топлива во вторую ступень будет входить больше. Двигательная установка теперь может включаться много раз. Выводимая на орбиту масса благодаря этому возрастает до 5 тонн, а стартовая снижается на 100 тонн", написал Панов на своей странице в Facebook.

Правда.Ру уже сообщала, что Falcon Элона Маска не выдержал конкуренции с "Протоном". В апреле этого года гендиректор Центра Хруничева Андрей Калиновский пояснил, что к ним поступила официальная заявка на запуск космического аппарата от компании Intelsat. По словам Андрея Калиновского, Центр Хруничева выполнит заказ и вначале 2017 года спутник полетит на "Протоне".

В Роскосмосе уточнили, что это решение было принято на фоне постоянных переносов запуска ракеты Falcon тяжелого класса.

SpaceX упускает уже не первую сделку. Еще весной 2016 года спутниковый оператор ViaSat Inc. отдал предпочтение европейской ракете Ariane 5, а оператор связи Inmarsat тоже перешел на "Протон-М".

Как объяснил Правде. Ру первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности, председатель Лиги оборонных предприятий Владимир Гутенев, Falcon-9 компании SpaceХ предполагает снижение стоимости запусков за счет повторного использования. Но все последние попытки посадить ракету-носитель заканчивались неудачами, то есть американские разработчики не могут обеспечить гарантированного вывода дорогостоящего оборудования и аппаратуры. Эти риски не могут быть приемлемы для интересантов вывода полезной нагрузки, что и стало причиной того, что предпочтение было отдано российскому "Протону-М".

А недавно стало известно, что SpaceX Илона Маска отложила запуск первого пилотируемого корабля Dragon с астронавтами NASA. Как следует из информации в блоге американского космического агентства, первый пилотируемый полет к МКС запланирован на май 2018 года. Ранее его хотели осуществить в 2017 году.

Ранее на сайте организации появилось сообщение, что она отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Iridium до 2017 года. В сентябре Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке мыса Канаверал во Флориде. SpaceX проводила испытания ракеты, которая должна была доставить на орбиту израильский спутник связи.

После инцидента компания временно отложила запланированные запуски, а предварительные итоги расследования показали, что причиной аварии послужила утечка гелия в криогенной системе второй ступени ракеты. Происшествие стало вторым по счету, первое произошло в 2015 году, когда ракета-носитель с грузовым кораблем Dragon взорвалась на 139 секунде полета.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 

 


Falcon Элона Маска не выдержал конкуренции с "Протоном"
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Южная Америка
США деколонизировали Аргентину и Бразилию
Ближний Восток
Сатановский: Сорос зарабатывает на конфликте Израиля с Палестиной
Как отдохнуть
Новогодняя пиротехника: Елочка, гори?
Читательский топ
Германия спасает свое золото от Трампа?
Павел Глоба: прогноз на 2017-й год — прямой эфир Pravda.Ru
Следствие догадалось, что убило Ту-154
Оперативный штаб назвал причину падения Ту-154
Путин рассказал, с кем встретит Новый год
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Финансы
Германия спасает свое золото от Трампа?

Аналитик Алексей Вязовский рассказал Pravda.Ru, зачем ФРГ в спешке выводит свое золото из США.

Германия спасает свое золото от Трампа?
Павел Глоба: прогноз на 2017-й год — прямой эфир Pravda.Ru
Общество
Павел Глоба: прогноз на 2017-й год — прямой эфир Pravda.Ru
Происшествия
Следствие догадалось, что убило Ту-154
Происшествия
Оперативный штаб назвал причину падения Ту-154
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154

Пользователи соцсетей создали петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства РФ за глумление над памятью погибших в крушении самолета.

Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Происшествия
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Происшествия
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Общество
Павел Глоба: прогноз на 2017-й год — прямой эфир Pravda.Ru
Украина
Советник Порошенко уличил Деда Мороза и Снегурочку в работе на российские спецслужбы

На своей страничке в соцсети он рассуждает, не являются ли сказочные персонажи активной российской агентурой.

Советник Порошенко уличил Деда Мороза и Снегурочку в работе на российские спецслужбы
В России научились делать "фантастические" лекарства от рака
Здоровье
В России научились делать "фантастические" лекарства от рака
Молдавия
Глава Молдавии отправил в отставку министра обороны и убрал флаг ЕС
Политика
Путин: России никто не сможет создать проблем, которые она не решит
Любовь Степушова (Люлько) США деколонизировали Аргентину и Бразилию Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский Новогодняя пиротехника: Елочка, гори? Юрий Носовский Юрий Кондратьев Промахи новогоднего застолья: Что и чем закусываем? Юрий Кондратьев
Комментарии
Tahir Nabiyev Следствие догадалось, что убило Ту-154
Artyom Mitenyov США деколонизировали Аргентину и Бразилию
Victor Arameev Расшифрована запись на первом самописце: Версия ошибки пилотирования подтверждается?
Tanya Artemieva Новые загадки гробницы Тутанхамона
vkontakte_246578899 Андрей Караулов: Поражен, насколько плохо мы знаем свою страну
Russia Kiev Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Russia Kiev Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Russia Kiev Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Russia Kiev Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Russia Kiev Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?