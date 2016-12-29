У Маска горе: Новый "Протон" оказался дешевле возвращаемого Falcon 9

Гендиректор головного предприятия Роскосмоса — НПО "Техномаш" — Дмитрий Панов рассказал, что принято решение делать облегченную версию ракеты-носителя для коммерческого использования — "Протон Лайт", стоимость запуска которой оценивается в 50-55 млн долларов, что ниже стоимости Falcon 9 от SpaceX — 60-65 млн долларов.

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Отличие облегченной версии в том, что "ступеней будет не четыре, как у тяжелой версии, а три. Топлива во вторую ступень будет входить больше. Двигательная установка теперь может включаться много раз. Выводимая на орбиту масса благодаря этому возрастает до 5 тонн, а стартовая снижается на 100 тонн", написал Панов на своей странице в Facebook.

Правда.Ру уже сообщала, что Falcon Элона Маска не выдержал конкуренции с "Протоном". В апреле этого года гендиректор Центра Хруничева Андрей Калиновский пояснил, что к ним поступила официальная заявка на запуск космического аппарата от компании Intelsat. По словам Андрея Калиновского, Центр Хруничева выполнит заказ и вначале 2017 года спутник полетит на "Протоне".

В Роскосмосе уточнили, что это решение было принято на фоне постоянных переносов запуска ракеты Falcon тяжелого класса.

SpaceX упускает уже не первую сделку. Еще весной 2016 года спутниковый оператор ViaSat Inc. отдал предпочтение европейской ракете Ariane 5, а оператор связи Inmarsat тоже перешел на "Протон-М".

Как объяснил Правде. Ру первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности, председатель Лиги оборонных предприятий Владимир Гутенев, Falcon-9 компании SpaceХ предполагает снижение стоимости запусков за счет повторного использования. Но все последние попытки посадить ракету-носитель заканчивались неудачами, то есть американские разработчики не могут обеспечить гарантированного вывода дорогостоящего оборудования и аппаратуры. Эти риски не могут быть приемлемы для интересантов вывода полезной нагрузки, что и стало причиной того, что предпочтение было отдано российскому "Протону-М".

А недавно стало известно, что SpaceX Илона Маска отложила запуск первого пилотируемого корабля Dragon с астронавтами NASA. Как следует из информации в блоге американского космического агентства, первый пилотируемый полет к МКС запланирован на май 2018 года. Ранее его хотели осуществить в 2017 году.

Ранее на сайте организации появилось сообщение, что она отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Iridium до 2017 года. В сентябре Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке мыса Канаверал во Флориде. SpaceX проводила испытания ракеты, которая должна была доставить на орбиту израильский спутник связи.

После инцидента компания временно отложила запланированные запуски, а предварительные итоги расследования показали, что причиной аварии послужила утечка гелия в криогенной системе второй ступени ракеты. Происшествие стало вторым по счету, первое произошло в 2015 году, когда ракета-носитель с грузовым кораблем Dragon взорвалась на 139 секунде полета.

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