The Guardian: Французский хомяки стали каннибалами

В каннибалов, пожирающих собственное потомство превратила хомяков, проживающих на северо-западе Франции кукурузная диета.

Фото: AP

Как пишет The Guardian, ученые из Страсбургского университета провели исследование, в рамках которого узнали о необычайно агрессивном поведении грызунов. Изначальной целью научной работы было стремление выяснить, почему в Западной Европе вымирает обыкновенный хомяк (Cricetus Cricetus).

Виной тому - рацион грызунов, уверены ученые. Раньше он был разнообразным: в него входили зерна, коренья и насекомые. Однако из-за активной сельскохозяйственной деятельности человека во многих регионах рацион стал однообразным и состоящим по большей части из кукурузы.

Такая "диета" провоцирует нехватку витамина B3. У людей дефицит B3 приводит к пеллагре - заболеванию, которое возникает из-за длительного неполноценного питания и называется "болезнью трех Д" (диарея, дерматит, деменция). Были случаи, когда нехватка витамина доводила людей до убийств, самоубийств и каннибализма.

В ходе эксперимента выяснилось, что пожирать детенышей склонны хомяки, которые сидят на "кукурузной диете". Однако когда в их рацион добавили витамин B3, грызуны отказались от такого поведения.

Кстати, Правда.Ру, рассказывала о том, что исследователи из Института цитологии и генетики РАН, МФТИ, Лаборатории Колд Спринг Харбор, университета и школы медицины Стони Брук в ходе другого эксперимента смогли понять механизм влияния неожиданных вспышек агрессии у грызунов, которые внезапно нападали на своих сородичей и побеждали в драках, на на образование новых нервных клеток в мозге. Ученые провели серию опытов с самцами мышей и опубликовали свои результаты в журнале Frontiers in Neuroscience.

При этом, как отмечают ученые, такие животные после победы становились еще более агрессивными, а в их гиппокампе - одной из ключевых структур мозга - появлялись новые нейроны.

Ученые проводили эксперимент - пару самцов сажали в клетку, разделенную сеткой на две части. Сетка позволяла видеть, слышать и обонять друг друга, но, не позволяла животным драться. "Каждый день, примерно в послеобеденное время, сетку убирали и начинали наблюдение: как правило, ждать драки долго не приходилось. Через пару-тройку стычек определялся и победитель, которого потом (через три минуты или раньше, если возникало опасение за судьбу проигравшего) снова отделяли сеткой от соседа.

Проведя такие встречи три дня подряд, ученые меняли мышей по клеткам, пересаживая случайным образом побежденных к другим соседям (но, что важно, каждый раз побежденные оказывались с другими победителями). В одной группе через три недели такой ротации победителей также отстраняли от стычек, а в другой продолжали сталкивать мышей друг с другом", - поясняется в сообщении пресс-службы МТФИ.

Ученые также провели серию тестов, показавших влияние агрессии уже не на мозг, а на поведение. Мышей сажали в крестообразный лабиринт, в котором один коридор был закрытым, а второй представлял собой открытую площадку. Чем больше времени мыши предпочитали отсиживаться в темном закрытом пространстве, тем больше их поведение можно было охарактеризовать словами "избегающий риска".

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