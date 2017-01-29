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Источник Правда.Ру

Биологи нашли подтверждения жизни после смерти

Наука и техника

Пытаясь остановить процесс угасания организма, некоторые клетки продолжат жить в течение 48 и более часов после смерти. Такое явление ученые назвали "сумерками смерти".

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Фото: AP

Явление, когда информация, записанная в ДНК, конвертируется в "инструкции" для создания протеинов и других молекул называется генетическая экспрессия. Как выяснили ученые, она продолжается в некоторых случаях после смерти организма. Об этом говорится в докладе о посмертной активности, опубликованном в журнале Open Biology. Кратко его излагает Live Science.

"Не все клетки умирают, когда умирает организм. Некоторые из них имеют различные периоды жизни, рождения и разную устойчивость к экстремальным ситуациям", — комментирует ведущий автор исследования Питер Нобль из Вашингтонского университета.

Фактически, некоторые клетки, особенно стволовые, продолжают жить, когда надежды уже нет, и пытаются починить себя.

Международная группа ученых, возглавляемая Алексеем Пожитковым, изучал рыбок данио-рерио и мышей, и предположила, что явление происходит у всех животных, включая человека.

Транскрипция — первый этап экспрессии, при котором сегмент ДНК копируется в РНК,- связана со стрессами, состоянием иммунитета, воспалениями, онкологическими заболеваниями и другими факторами и возрастает после смерти организма. Такой процесс может происходить в течение нескольких часов и даже дней. Интересно, что транскрипция генов, связанных с эмбриональным развитием, также увеличивается. Словно некоторые клетки стараются "вернуться назад во времени" и демонстрируют характеристики очень ранних стадий развития организма.

При этом, отмечают ученые, "поэтапное выключение" транскрипции генов — не случайный процесс. Он происходит именно тогда, когда процесс разложения еще не наступил. Поэтому это явление ученые решили назвать "сумерками смерти".

Открытие объяснило специалистам, почему после пересадки органов от здорового при жизни человека к больному, недуг последнего никуда не исчезает, а иногда "захватывает" обновленный орган.

Исследование также поднимает вопрос о том, когда организм можно считать окончательно мертвым и нужно ли "откладывать смерть", пока молекулярные процессы, которые лежат в основе клеточной смерти, еще не определены.

Кстати, в Екатеринбурге местный полицейский, явно не знакомый с теориями биологов из США, убивал бездомных, потом откапывал их и проводил некие ритуалы, чтобы превратить их в зомби. Однако бывший правоохранитель вместо суда отправится на принудительное психиатрическое лечение: врачи сочли его невменяемым.

А вот пенсионерка из Волгограда четыре месяца "воскрешала" своего мертвого мужа святой водой. Супруг женщины скончался в апреле 2016 года. Из-за травмы ноги мужчина долгое время соблюдал постельный режим. Дети редко навещали пенсионеров, и женщина смогла скрыть от них смерть мужа. Соседям и родным она говорила, что с мужчиной все в порядке, и он идет на поправку.

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