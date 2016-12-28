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Источник Правда.Ру

Ученые открыли четвертое состояние воды

Наука и техника

 

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Со школы всем известно, что вода может существовать в трех разных состояниях: в виде твердого льда, жидкой воды или газообразного пара. Но недавно международная группа ученых обнаружила признаки того, что жидкая вода на самом деле может существовать в двух разных состояниях.

Проводя исследовательскую работу — результаты были опубликованы потом в International Journal of Nanotechnology — ученые неожиданно обнаружили, что у воды температурой от 50 до 60℃ меняется ряд свойств. Этот признак возможного существования второго жидкого состояния воды разжег горячую дискуссию в научных кругах. Если это подтвердится, то открытие найдет применение во множестве областей, включая нанотехнологии и биологию.

Единственное объяснение проявившейся дополнительной фазе воды — то, что она ведет себя немного как жидкий кристалл. Водородные связи между молекулами поддерживают определенный порядок при низких температурах, но могут приходить и в другое, более свободное состояние при повышении температуры. Этим объясняются значительные отклонения, наблюдаемые учеными во время исследований, сообщает издание The Conversation, перевод статьи размещен на Иносми. 

Недавно СМИ сообщили, что ученые изобрели метод, предотвращающий токсичное цветение воды. Это разрушительный процесс, который приводит к гибели рыбы, уничтожению флоры и даже нанесению вреда человеку и его деятельности. Однако проблема состоит в том, что развитие такого процесса очень трудно предсказать.

В ходе нового исследования ученые из Университета штата Вирджинии, США, изобрели автоматизированную систему мониторинга, которая определяет изменения состояния воды — отслеживает быстрый рост водорослей и истощение кислорода в воде. Благодаря такой системе ученые смогут заблаговременно предвидеть полномасштабное цветение водорослей и предотвратить неблагоприятные последствия. Ученые успешно провели эксперимент в изолированном озере в Мичигане, который продемонстрировал эффективность такого метода.

Российская наука тоже не стоит на месте. Наши ученые создали "живую воду", превращающую майонез в эликсир.

Мария Семенова из Института биохимической физики РАН в Москве предлагает создавать подобные частицы, в которые можно упаковывать различные полезные вещества: непредельные жирные кислоты, полезные для сердца, мозга и сосудов, а также различные растительные антиоксиданты.

Как рассказала Мария Семенова, эти наночастицы можно добавлять в различные соки, йогурты, соусы, кетчупы и другие пищевые продукты, вкус и калорийность которых от этого не поменяется, но при этом они станут гораздо более полезными для людей.

Кроме того, разрабатываются новые методы оценки качества воды.

— Мы разрабатываем методы, по возможности точные, чувствительные и быстродействующие. А еще желательно и простые, дабы их можно было использовать не только в лабораториях, оснащенных дорогостоящим оборудованием, но вплоть до бытового уровня. Например, мы создаем такие устройства, которые позволяют человеку у себя на кухне проверить качество воды.

Дело в том, что загрязнения можно обнаружить двумя способами. Первый — когда видишь, что рыба плавает в реке вверх брюхом. Второй — это как раз наши методы. В частности, аналитический контроль над содержанием токсичных загрязняющих компонентов в воде и воздухе. Соответственно, это позволяет принять профилактические меры, — рассказал Правде. Ру Юрий Золотов, академик, советник президиума РАН, завкафедрой аналитической химии МГУ.

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