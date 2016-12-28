Соцсети взбудоражила новая интернет-загадка

Пользователи соцсетей бурно обсуждают очередную оптическую иллюзию. На снимке, опубликованном на сайте Reddit, сфотографированы несколько девушек, ноги одной из которых "исчезли".

Фото: reddit.com

Фотография вызвала жаркие споры и привела к появлению нелепых предположений. На диване сидят пять девушек, однако видны только четыре пары ног. Некоторые пользователи перевели все в шутку, заявив, что девушка, сидящая по середине, является "диванным кентавром". Кто-то заявил, что настоящая загадка заключается в длине ног той, что сидит на подлокотнике. Некоторые отказались строить догадки и заявили, что будут ждать правильного ответа.

По мнению многих, в действительности ноги никуда не "исчезали", просто две девушки, сидящие слева, одеты в черные джинсы, и разглядеть обе пары ног очень сложно.

Напомним, в феврале 2015 года аналогичный спор среди пользователей вызвала фотография платья, опубликованная на сайте Tumblr. Автор снимка поинтересовалась у подписчиков, в какие цвета, по их мнению, окрашено платье. Вскоре после этого в социальных сетях возникло бурное обсуждение, а само платье превратилось в настоящий мем.

Через пару дней количество просмотров фотографии наряда достигло 37 млн, а интернет-пользователи жаловались, что спор по поводу злополучного платья повлек за собой серьезные конфликты внутри семей.

Позже учёные провели исследование и выяснили, что это связано с тем, в каком освещении мы привыкли видеть вещи. Дело в том, что свет, попадающий на наши зрительные органы, падает на сетчатку, которая состоит из двух типов фоторецепторов — колбочек и палочек. Палочки более чувствительны к свету и в основном отвечают за восприятие формы, а не цвета предметов. Именно этим объясняется различие между тем, как платье видят молодые (золотое) и пожилые люди (чёрное). Молодые проводят больше времени в тёмное время суток.

Отметим, оптические иллюзии возникают у здоровых людей сравнительно часто и являются совершенно нормальным состоянием, зависящим от конкретных условий или строения человеческого глаза. Причины некоторых иллюзий установлены, но большинство из них не имеет научного объяснения, и по сей день. К известным видам оптических иллюзий относятся явления обусловленные особенностями строения органа зрения — это иррадиация, обманы зрения, сопутствующие астигматизму иллюзия Мариотта (слепое пятно) и пр.

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