Европейцы очень хотят слетать на Луну вместе с Россией — мнение

После череды неудач российская космическая промышленность стоит на пороге новых технологических прорывов в области космической техники. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Как пишет РИА Новости, в качестве одной из задач, стоящих перед российской космической промышленностью, Рогозин отметил проект по созданию сверхтяжелой ракеты, которая сможет обеспечить создание обитаемой лунной станции.

Подробнее о полетах на Луну и обитаемой станции Правде. Ру рассказал редактор журнала "Новости космонавтики" Игорь Афанасьев.

— О каких прорывах идет речь? На какой стадии работа по созданию обитаемой лунной станции?

— С точки зрения технологий вице-премьеру лучше знать, что он имел в виду под этими словами. Что касается ракеты и корабля, то тут нужно разделить на две большие темы. Если речь идет о разработках по беспилотному исследованию Луны, это станции Луна-25, 26 и далее, то эти работы входят в федеральную космическую программу до 2025 года и должны быть реализованы в достаточно близкое время. То есть в 2017, 2018 и далее годах.

Что касается пилотируемого полета на Луну, то тут действительно необходимы какие-то прорывные усилия, потому что нынешние существующие ракетоносители и даже ракетоносители ближайшей перспективы, к сожалению, не смогут обеспечить лунную программу в плане полета российского человека на Луну в ближайшее время. То есть тут необходимы разработки новых ракетоносителей.

В частности, назывался ракетоноситель "Ангара-А5В". Это так называемый тяжелый ракетоноситель повышенной грузоподъемности. Она при многопусковой схеме, то есть при использовании стартовых комплексов на космодроме "Восточный" и на космодроме "Плесецк" за четыре пуска могла бы обеспечить экспедицию человека на Луну. Но эти работы уже выходят за рамки федеральной космической программы. В них прописан только НИР — научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские. И реализовываться они будут уже значительно дальше, после 25 года. Но тем не менее эти ракеты, корабли и, соответственно, технологии, в планах есть.

— Цель создания обитаемой лунной станции? Какая научная работа там будет проводиться?

— Это, прежде всего, научные исследования самой Луны. Потому что даже те самые полеты американских астронавтов и советских автоматических аппаратов, которые были выполнены в 70-е годы, и потом были автоматические полеты зондов уже в наше время, они открыли только маленькую часть той тайны, которой является для нас Луна. В частности, в последние годы были открыты достаточно большие запасы воды в лунной почве. Это очень важно, если там, допустим, будет создана лунная станция, можно будет добывать воду, и из воды можно будет получать кислород и водород, который может служить топливом. То есть это прямой путь к освоению ресурсов Луны.

Ну и потом, Луна очень удобный полигон доя проведения различных астрофизических исследований. Потому что в отличие от Земли там нет атмосферы, можно располагать различные радиотелескопы, или какая-то рентгеновская оптика может быть установлена прямо на поверхности спутника. И для обслуживания всей этой техники очень удобно использовать космонавтов. Потому что техника очень сложная, мы понимаем, что она может ломаться. Поэтому здесь космонавты будут выполнять роль и ученых, и операторов.

— Когда речь идет о полетах на Луну, Россия сотрудничает с какими-либо странами или соперничает?

— Мы стараемся сотрудничать. Вот, в частности, есть такие совместные проекты, так называемые лунные деревни, которые разрабатываются совместно с Европейским космическим агентством. Европейцы тоже не прочь поучаствовать в этой программе, потому что им это все тоже крайне интересно, но в их планах нет создания ракеты или корабля для полета на Луну. Поэтому они очень бы хотели вместе с нами туда слетать.

— Со своей стороны что они готовы привнести — финансы, или что-то еще?

— Нет, не только. Они, я так думаю, при хорошей расстановке сил могли бы как раз помочь технологиями, которых у нас не хватает. Пока об этом сложно говорить, но тем не менее такие переговоры ведутся.

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