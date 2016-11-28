Для российской армии создают новую зенитную систему

В России появятся зенитные ракетные комплексы нового поколения. К разработке новой системы ПВО средней дальности уже приступил концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Как пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора концерна Яна Новикова, эта система придет на смену комплексам "Бук" и С-350 "Витязь".

Фото: mil.ru

В 2016 году на вооружение российской армии была принята новейшая модификация "Бук-М3", предназначенная для борьбы с любыми аэробаллистическими целями — в том числе маневрирующими и малозаметными, — в условиях интенсивного огневого и электронного противодействия. По оценкам экспертов, комплекс не имеет равных в своем классе.

Станция обнаружения и целеуказания "Бука" сопровождает до 36 целей на расстоянии до 70 километров во всем диапазоне высот. Новая ракета 9Р31М имеет более высокую скорость и лучшие маневренные характеристики по сравнению с предшественницами. Вероятность поражения самолета одной ракетой составляет 0,9, крылатой ракеты — 0,8. Аппаратура "Бук-М3" выстроена на новой элементной базе, цифровые средства связи обеспечивают устойчивый обмен речевой и боевой информацией.

Помимо самоходных пусковых установок комплекса (по шесть ракет в каждой), сбивать цели могут и транспортно-пусковые машины с 12 ракетами. Столько же ракет несет и пусковая установкам "Витязя", также принятого на вооружение в 2016 году. По словам помощника министра обороны России генерал-полковника Александра Зелина, боевые возможности "Витязя" в несколько раз превышают показатели С-300.

Как ранее писала Правда. Ру, наша страна не отстает от других государств, уделяя большое внимание разработке перспективных видов вооружений. Об этом заявил президент Владимир Путин. Как отметил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, "в перспективе можно говорить о создании полностью роботизированных артиллерийских комплексов, выполняющих задачи без участия человека". Это сейчас одно из приоритетных направлений в развитии войск и артиллерии.

В качестве примера он привел комплекс "Коалиция-СВ", который является первым шагом на пути роботизации артиллерийских систем. Его боевые возможности в два раза превышают все существующие отечественные и зарубежные образцы.

Между тем мощь российской армии отмечают и на Западе. Эксперты заявили, что возможности армии РФ стали неожиданностью для всего мира и говорят о потрясающе проведенной модернизации. Как отмечает, к примеру, Business Insider, "российская армия оказалась намного мощнее, чем все думали". Издание опубликовало видео с кадрами операции ВКС России в Сирии и сделало вывод об успешной модернизации российской армии.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня