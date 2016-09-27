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Источник Правда.Ру

Инъекции железа вылечат рак

Наука и техника

Активировать иммунную систему человека для того, чтобы она могла сама атаковать раковые клетки способны наночастицы железа. К такому выводу пришли в ходе исследований специалисты  Медицинской школы Стэнфордского университета.

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Фото: REX

В ходе экспериментов на мышах учёные обнаружили, что частицы железа, содержащиеся во вводимом путём инъекций ферумокситоле, применяющимся для лечения железодефицитной анемии, дают команду макрофагам разрушать раковые клетки. 

«Нас действительно удивило то, что наночастицы активируют макрофаги для атаки на раковые клетки мыши. Нам кажется, что принцип может быть применим и в отношении людей», - заявила одна из участников исследования Хейке Далдруп-Линк.

Далдруп-Линк и ее коллеги совершили это открытие, разрабатывая лекарство на базе наночастиц железа, которое бы помогало людям, страдающим от анемии или недавно потерявшим большое количество крови, восстановить уровень гемоглобина в организме. Это лекарство, ферумокситол, было недавно одобрено здравоохранительными органами США, и ученые проверяли его на наличие возможных побочных эффектов.

Макрофаги, присутствующие практически в каждом органе и ткани, выступают в качестве первой линии иммунной защиты от патогенов. В частности, они выявляют и поглощают раковые клетки. Однако раковые опухоли достаточно большого размера могут вводить в заблуждение макрофагии вынуждать их прекращать свою деятельность, более того, вырабатывать секреции, которые способствуют увеличению опухоли. В свою очередь, наночастицы железа вновь активируют этот защитный механизм.

Исследователи отмечают, что борьба с раком при помощи наночастиц железа может быть использована в лечении прооперированных пациентов, к которым нельзя применять химиотерапию, и пациентов, опухоль которых невозможно удалить хирургическим способом.

Лекарство, которое поможет организму победить раковые клетки, сегодня просто необходимо. Как сообщала Правда.Ру, онкология, по мнению учёных, лидирует по количеству летальных исходов в 12 странах Европы, хотя в мировых масштабах, по версии European Heart Journal, в "рейтинге" смертности по-прежнему главенствуют сердечно-сосудистые заболевания.

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Темы онкология борьба с раком
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