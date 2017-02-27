ДНК всей жизни на Земле расшифруют

Ученые подчеркивают, что необходимо разработать новые стандарты по выделению ДНК из окружающей среды и организмов.

Фото: REX

По предварительным оценкам, проект будет стоить несколько миллиардов долларов. В сравнении — на расшифровку человеческого генома потребовалось около 4,8 миллиарда долларов.

Отмечается, что биологи расшифруют ДНК всех живых организмов на Земле — в рамках проекта BioGenome Project Earth. Исследование поможет получить качественные данные для выяснения эволюционных связей между различными группами организмов. Первый этап — определение последовательности нуклеотидов ДНК. В эту группу организмов, в частности, входят грибы, растения, животные.

Напомним, что в конце прошлого года генетики из Национального музея естественной истории Чили расшифровали ДНК и просканировали несколько древнейших мумий на Земле. Данные по анализу ДНК помогут пролить свет на то, зачем индейцы чинчорро превращали своих близких в мумии, и раскроют их современных "наследников", отметили исследователи.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ученые научились "редактировать" геном человека. Технология CRISPR-Cas9 стала новым этапом в развитии современной биологии и биомедицины. Ученые научились изменять по своему желанию определенные участки генома. В природе фермент CRISPR-Cas9 используется бактериями для защиты от вирусов. Он связывает участок с ДНК и как бы разрезая его, позволяет манипулировать заданным отрезком ДНК. Исследователи ищут более эффективную систему редактирования генома.

Кроме того, наше издание писало, что правильное питание поможет починить ДНК. Как увеличить продолжительность человеческой жизни? Этот вопрос давно волнует ученых. Насколько продвинулись в решении проблемы старения современные генетики? Об этом "Правде.Ру" ранее рассказал сотрудник Института биологии Коми Уральского отделения РАН, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых Екатерина Прошкина.

В будущем, как вы считаете, что все-таки будет больше работать на долголетие — хорошие гены, здоровый образ жизни либо возможность обращаться к дорогостоящей медицине?

Мы все-таки делаем ставку, наверное, на второй вариант — здоровый образ жизни. Но, естественно, этот здоровый образ жизни нужно подкреплять какими-то дополнительными стимулирующими средствами, а подбор этих средств должен основываться на отслеживании состоянии организма, в том числе отслеживании генетики организма, чтобы можно было выявить слабые стороны. И тогда эти бреши в геноме, этот недостаток каких-то механизмов, противостоящих старению, можно будет устранить.

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