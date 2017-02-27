Обрушит ли Китай российскую космонавтику новой ракетой?

Китай создаст ракету-носитель средней грузоподъемности нового поколения "Чанчжэн-8", передает ТАСС.

архив Правды.Ру

В планах — использовать новый аппарат для запуска коммерческих спутников. Ракета позволит существенно снизить расходы в данной сфере, отмечают специалисты.

Известно, что в основе конструкции центрального ракетного блока будут заложены технологии "Чанчжэн-7" и "Чанчжэн-3А". Твердотопливные ускорители в свою очередь составят два метра в диаметре. Тестовый запуск планируется осуществить к концу 2018 года. Отмечается, что ракета будет выводить на гелиосинхронную орбиту до 4,5 тонны груза.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что Китай начал программу освоения космоса в октябре 1956 года, а первый китайский космодром Цзюцюань был построен в 1958 году в низовьях реки Хэйхэ (северо-западная провинция Ганьсу). В сентябре 1960 года с этого космодрома был совершен успешный запуск первой ракеты советского производства, а уже в ноябре 1960 года состоялся успешный пуск первой ракеты собственной разработки. Ожидается, что Китай создаст собственную орбитальную станцию к 2020 году, следующим этапом станет отправка человека на Луну.

Кроме того, наше издание писало, что Китай разместил свои новейшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) DF-41 с разделяющейся головной частью индивидуального наведения в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией.

Сообщалось, что Народно-освободительной армии Китая предстоит разместить в общей сложности три бригады с ракетами "Дунфэн-41". Одно из подразделений уже находится в городе Синьян в центральной провинции Хэнань. Вторая бригада якобы была размещена в городе Дацин в провинции Хэйлунцзян, а третья - в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая, отмечает газета. Дальность полета "Дунфэн-41" может составлять до 14 тысяч километров.

Кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин ранее ответил на вопросы "Правды.Ру".

Против кого ракеты направлены?

В Хэйлунцзяне размещена одна бригада, и, судя по тем фото, которые появились в декабре, это район города Дацин. Это провинция, прилегающая к России, но до границ с Россией расстояние - несколько сот километров. На северо-востоке Китая и так размещены ракеты средней дальности, которые, в принципе, целый ряд целей на территории России могут поражать. Но межконтинентальные ракеты КНР предназначаются для поражения целей на территории США. "DF-41" - это тяжелая твердотопливная межконтинентальная ракета нового поколения, способная доставлять сразу большое количество боевых блоков в любую точку на континентальной территории США.

Что за этим последует?

США сейчас вступают в начало нового цикла ядерной модернизации. Это связано с тем, что после завершения холодной войны Вашингтон практически ничего не делал для развития своих ядерных сил, ограничиваясь поддержанием и небольшой модернизацией имеющегося арсенала. Они не создавали, в отличие от России, новых типов межконтинентальных баллистических ракет, не строили новых типов атомных ракетных подводных лодок и так далее.

Сейчас запас прочности, заложенный в годы холодной войны, подошел к концу, и Америка стоит перед необходимостью быстрого выделения на эти цели сотен миллиардов долларов в течение нескольких лет. Трамп сделал это одной из тем своей избирательной кампании. Это пытались представить как показатель его неадекватности. На самом деле он просто несколько заострил и усилил то, что было официальной политикой уже при Обаме. Будет много возражений и демонстраций против американской модернизации. Но сторонники Трампа ухватятся за новости о китайской ядерной модернизации, чтобы показать, что США тоже нужно что-то делать.

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