Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Обрушит ли Китай российскую космонавтику новой ракетой?

Наука и техника

Китай создаст ракету-носитель средней грузоподъемности нового поколения "Чанчжэн-8", передает ТАСС.

Обрушит ли Китай российскую космонавтику новой ракетой?
архив Правды.Ру

В планах — использовать новый аппарат для запуска коммерческих спутников. Ракета позволит существенно снизить расходы в данной сфере, отмечают специалисты.

Известно, что в основе конструкции центрального ракетного блока будут заложены технологии "Чанчжэн-7" и "Чанчжэн-3А". Твердотопливные ускорители в свою очередь составят два метра в диаметре. Тестовый запуск планируется осуществить к концу 2018 года. Отмечается, что ракета будет выводить на гелиосинхронную орбиту до 4,5 тонны груза.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что Китай начал программу освоения космоса в октябре 1956 года, а первый китайский космодром Цзюцюань был построен в 1958 году в низовьях реки Хэйхэ (северо-западная провинция Ганьсу). В сентябре 1960 года с этого космодрома был совершен успешный запуск первой ракеты советского производства, а уже в ноябре 1960 года состоялся успешный пуск первой ракеты собственной разработки. Ожидается, что Китай создаст собственную орбитальную станцию к 2020 году, следующим этапом станет отправка человека на Луну.

Кроме того, наше издание писало, что Китай разместил свои новейшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) DF-41 с разделяющейся головной частью индивидуального наведения в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией.

Сообщалось, что Народно-освободительной армии Китая предстоит разместить в общей сложности три бригады с ракетами "Дунфэн-41". Одно из подразделений уже находится в городе Синьян в центральной провинции Хэнань. Вторая бригада якобы была размещена в городе Дацин в провинции Хэйлунцзян, а третья - в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая, отмечает газета. Дальность полета "Дунфэн-41" может составлять до 14 тысяч километров.

Кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин ранее ответил на вопросы "Правды.Ру".

Против кого ракеты направлены?

В Хэйлунцзяне размещена одна бригада, и, судя по тем фото, которые появились в декабре, это район города Дацин. Это провинция, прилегающая к России, но до границ с Россией расстояние - несколько сот километров. На северо-востоке Китая и так размещены ракеты средней дальности, которые, в принципе, целый ряд целей на территории России могут поражать. Но межконтинентальные ракеты КНР предназначаются для поражения целей на территории США. "DF-41" - это тяжелая твердотопливная межконтинентальная ракета нового поколения, способная доставлять сразу большое количество боевых блоков в любую точку на континентальной территории США.

Что за этим последует?

США сейчас вступают в начало нового цикла ядерной модернизации. Это связано с тем, что после завершения холодной войны Вашингтон практически ничего не делал для развития своих ядерных сил, ограничиваясь поддержанием и небольшой модернизацией имеющегося арсенала. Они не создавали, в отличие от России, новых типов межконтинентальных баллистических ракет, не строили новых типов атомных ракетных подводных лодок и так далее.

Сейчас запас прочности, заложенный в годы холодной войны, подошел к концу, и Америка стоит перед необходимостью быстрого выделения на эти цели сотен миллиардов долларов в течение нескольких лет. Трамп сделал это одной из тем своей избирательной кампании. Это пытались представить как показатель его неадекватности. На самом деле он просто несколько заострил и усилил то, что было официальной политикой уже при Обаме. Будет много возражений и демонстраций против американской модернизации. Но сторонники Трампа ухватятся за новости о китайской ядерной модернизации, чтобы показать, что США тоже нужно что-то делать.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Ракеты КНДР напугали Японию и Южную Корею
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Паста карбонара
Рецепты
Паста карбонара
Учимся составлять свой рацион правильно
Здоровье
Учимся составлять свой рацион правильно
Комментарии
Актуальная аналитика
Партии
Ужас либералов: миллионы американцев почтят мощи Патриарха
Деньги
Переход на безнал: и хочется, и колется
США и Канада
Месяц с Трампом. Итоги
Читательский топ
Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Апокалипсис: опасный астероид приближается к Земле
Поклонская рассказала о главной проблеме Крыма
Виталия Чуркина все-таки отравили?
Ученые: полный отказ от алкоголя опасен
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко

У украинского лидера в 2017 году будет шанс закончить войну в регионе, считает экстрасенс.

Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Апокалипсис: опасный астероид приближается к Земле
Наука и техника
Апокалипсис: опасный астероид приближается к Земле
Общество
Поклонская рассказала о главной проблеме Крыма
Политика
Виталия Чуркина все-таки отравили?
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке

Комиссия по борьбе со лженаукой РАН издала меморандум против гомеопатии. То, что рекомендации этой комиссии весьма напоминают меры, предпринятые в 1940-х годах в СССР против "лженауки генетики", — еще полбеды. Хуже, что многие аргументы противников гомеопатии сомнительны с точки зрения их же собственного подхода, являясь спекулятивной догматикой.

Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Украинский депутат Лященко попал в смертельное ДТП
Происшествия
Украинский депутат Лященко попал в смертельное ДТП
Общество
Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Газ
Украина: цена на газ и "конец истории"
Общество
Египетская виза станет значительно дороже

Египет повысил стоимость визы в ожидании туристов из России.

Египетская виза станет значительно дороже
"Донецк сейчас на грани гуманитарной катастрофы!"
Украина
"Донецк сейчас на грани гуманитарной катастрофы!"
Происшествия
Горевший рейс "Аэрофлота" из Цюриха благополучно приземлился
Политика
Виталия Чуркина все-таки отравили?
Лейла Мамедова Переход на безнал: и хочется, и колется Лейла Мамедова Усам Оздемиров Месяц с Трампом. Итоги Усам Оздемиров Юрий Носовский Украина: цена на газ и "конец истории" Юрий Носовский
Комментарии
счастливчик здоровый Европа считает победу над фашизмом "печально известной"?
Dewid Schon "Убийца Белграда" Мадлен Олбрайт готова принять ислам ради беженцев
Саныч Сан На Украине появились люди неопределенного пола
Саныч Сан Янукович сообщил о разводе: Новая страна, новая жена?
Адам Адамов Виталия Чуркина все-таки отравили?
Адам Адамов Виталия Чуркина все-таки отравили?
vkontakte_378129471 Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Mishenko1956 Украина: цена на газ и "конец истории"
Mishenko1956 Украина: цена на газ и "конец истории"
Mishenko1956 Украина: цена на газ и "конец истории"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?