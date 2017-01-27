Освоение лазерного оружия на МиГ-35 начнется сразу после завершения его летных испытаний. Об этом заявил главком ВКС РФ Виктор Бондырев. Ранее стало известно, что новейший российский истребитель МиГ-35 сможет применять перспективные образцы вооружений, в том числе лазерное оружие.
"Истребитель спроектирован специально для ведения боевых действий в условиях конфликтов повышенной интенсивности, в условиях высокой плотности ПВО. Высокие показатели, которые имеются, достигнуты благодаря установленному комплексу бортового оборудования, новой оптико-локационной станции, сниженной в разы радиолокационной заметности. Мы увеличили с шести до восьми количество точек подвески, что позволяет использовать текущие и перспективные образцы авиационных средств поражения, включая лазерное оружие", — цитирует президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря ТАСС.
Напомним, накануне президенту России Владимиру Путину в режиме видеосвязи показали испытания нового многофункционального истребителя МиГ-35. Глава государства из ситуационного центра в Кремле вышел на связь с производственным комплексом Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" в подмосковных Луховицах.
"Новейший многофункциональный истребитель МиГ-35 обладает улучшенными летно-техническими характеристиками, оснащен самым современным вооружением", — подчеркнул глава государства. "Готов и способен сопровождать сразу от 10 до 30 целей, работает не только по поверхности земли, но и по морю", — добавил он.
"Это действительно интересная, уникальная машина", — оценил Путин. Президент рассчитывает, что и российская армия будет ей значительно усилена.
Президент отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35.
"Этот самолет уже имеет и хороший экспортный потенциал, имею в виду, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина — МиГ-29", — заявил он.
Добавим, сегодня стало известно, что воздушно-космические силы (ВКС) намерены сменить весь имеющийся парк легких истребителей на новейшие боевые самолеты МиГ-35. Об этом заявил главком ВКС Виктор Бондарев на презентации МиГ-35 в Луховицах, передает "РИА Новости".Бондарев подчеркнул, что воздушные силы нуждаются в подобных самолетах и ВКС сменят "всю легкую истребительную авиацию именно на этот класс". При этом точные сроки смены парка истребителей Бондарев не назвал. Главком ВКС также отметил, что в первой партии воздушные войска намерены закупить 30 новейших истребителей. При этом первый контракт на приобретение МиГ-35 заключат сразу после завершения летных испытаний.
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