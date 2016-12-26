Ученые узнали, как гигантская черная дыра в центре Млечного Пути "пожирает" звезды

Ученые Принстонского университета выяснили, как черная дыра в центре Млечного Пути поглощает вещество звезд и межзвездный газ.

Как пишет "EurekAlert!", черная дыра, находящаяся в ядре нашей галактики и называемая "Стрельцом А", массивна, как четыре миллиона Солнц, но диск плазмы вокруг нее излучает гораздо меньше энергии.

Американские астрономы изучили природу сверхгорячего аккреционного диска "Стрельца А" и установили, что вещество, из которого он состоит, обладает высокой температурой и достаточно рассеянно, чтобы траектории протонов и электронов редко пересекались. По словам ученых, это и отличает данную черную дыру от других подобных объектов.

В теоретических моделях, разработанных еще в 80-х годах, описывается, как в ярких плазменных дисках происходят столкновения элементарных частиц. Сейчас ученые вывели новые формулы, которые "отслеживали" траектории отдельных, не сталкивающихся друг с другом частиц, в то время как ранние уравнения описывали поведение плазмы как жидкости.

Исследователи назвали этот подход кинетическим. По их словам, данный метод позволит построить более точные модели поглощения вещества массивными черными дырами.

Отметим, черные дыры — одно из самых загадочных явлений во Вселенной. Дело в том, что их нельзя увидеть в телескопы, однако ученые теоретически вычислили существование сверхплотных объектов огромной массы, обладающих такой колоссальной гравитацией, что они способны засасывать внутрь себя всю окружающую их материю.

Знаменитый британский астрофизик Стивен Хокинг считает, что черные дыры могут не только поглощать вещество, но и вырабатывать энергию, которую уже успели окрестить "излучением Хокинга". Более того — со временем человечество может научиться использовать его для своих нужд!

"Микроскопическая черная дыра массой с гору будет вырабатывать рентгеновское и гамма-излучение с суммарной мощностью около десяти миллионов мегаватт, — утверждает ученый. — Этого хватит на питание всех электроприборов Земли". Правда не понятно, каким образом такую "дыру" изловить…

Впрочем, "ловушкой" для черных дыр может стать Большой адронный коллайдер. Еще в 1970-х годах физики-теоретики предрекали, что столкновения протонов в ускорителе приведут к появлению черных дыр микроскопического масштаба. А в 2001 году даже были произведены расчеты, согласно которым БАК способен производить по одной черной дыре в секунду…

Эти открытия вызвали некоторую панику в научном сообществе. А что если частицы еще больше ускорятся? Так, профессор химии из Университета Тюбингена (Германия) Отто Ресслер заявил, что образовавшаяся микродыра может начать увеличиваться в размерах, захватывая частицы окружающего вещества. Далее всего за доли секунды она может оказаться притянута гравитацией к самому центру Земли. Постепенно она будет продолжать разрастаться и примерно через два года уничтожит нашу планету.

Впрочем, никто не знает, что на самом деле происходит с объектами, поглощенными черной дырой. Например, несколько лет назад сотрудник московского Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев выдвинул сенсационную гипотезу: в "черных дырах" могут находиться не только различные микрочастицы материи, но и… целые планеты, на которых существуют живые организмы! Однако, пока эту теорию нельзя не подтвердить, ни опровергнуть.

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