Ученые МГУ: прародители религий - бактерии

Существование особой популяции бактерий в нашей микрофлоре, "перепрограммирующих" наш мозг на веру в сверхъестественное, могло стать причиной зарождения в нашей цивилизации религий. Об этом заявляют биологи из МГУ в статье, опубликованной в журнале Biology Direct.

Фото: AP

Примеров того, как паразиты не только используют организм-хозяин для роста, но и напрямую управляют его поведением, в последнее время биологами найдено немало. К примеру, бактерия вольбахия заставляет насекомых активно размножаться и тем самым распространять себя, а личинки мушек-горбаток заставляют пчел сбегать из улья и вести себя как "зомби".

Напрямую управлять поведением муравьев научились грибы из рода Ophiocordyceps, заставляя их умирать в строго определенной точке над муравейником для того, чтобы заразить как можно больше новых жертв.

Самый распространенный паразит домашних кошек, одноклеточное существо токсоплазма, идет еще дальше. Она способна менять поведение зараженного ей млекопитающего, вызывая необратимые изменения в работе мозга, которые делают мышей "бесстрашными" при виде и запахе кошек, а людей - склонными к суициду и нерациональным поступкам.

Часть или даже все религии, существующие сегодня в мире, могут быть "продуктом" деятельности микробов со схожими свойствами, живущих в нашем кишечнике или в других уголках тела, предполагают Александр и Юрий Панчины, биологи из Московского государственного университета, и их коллега Александр Тузиков.

В пользу их наличия говорит сразу несколько факторов. Во-первых, нет сомнений в том, что микрофлора кишечника управляет нашим аппетитом, склонностью к ожирению и даже пищевыми предпочтениями, воздействуя на нервные клетки кишечника и мозга, и умеет вырабатывать сигнальные молекулы мозга и различные белки, способные влиять на настроение и поведение.

Во-вторых, современные историки и эволюционисты сегодня считают, что религии и другие формы верований распространялись в прошлом и сегодня примерно так же, как и эпидемии различных микробов и вирусов, хотя и в культурном пространстве, используя "заразные" идеи-мемы в терминологииРичарда Доукинза.

Как считают российские биологи, нет оснований считать, что этот процесс не может происходить и в биологическом пространстве, посредством своеобразных "биомемов", в роли которых могут выступать бактерии, подобно медихлорианам в знаменитых "Звездных Войнах", дающих чудесные силыджедаям и ситхам.

В пользу этого, по их мнению, говорит то, что все крупные религии включают в себя общественные ритуалы, способствующие распространению болезней - к примеру, обрезание в иудаизме, эвхаристия в христианстве, хадж в исламе и катания по земле и купания в Ганге в индуизме.

По этим же самым причинам, по мнению Панчиных и Тузикова, представители многих ветвей религии могут негативно относиться к контрацепции, защищенному сексу, прививкам и другим элементам гигиены, которые защищают нас от вирусов и микробов.

Где могут скрываться эти религиозные "медихлорианы"? Как считают авторы статьи, они могут находиться как в кишечнике, так и в самом мозге человека, подобно токсоплазме, способной проникать через барьер между кровеносной системой и мозгом.

Как их можно найти? На текущий момент, как признают российские биологи, проверка этой гипотезы затруднена, так как наша микрофлора содержит в себе огромное число бактерий и вирусов, чье общее число в 10 раз превышает число клеток в нашем организме, а число видов которых превышает несколько сотен тысяч.

Сегодня биологи изучают их в очень схематичном виде, однако в ближайшем будущем, как отмечают Панчины и Тузиков, будут созданы новые технологии секвенирования, которые помогут раскрыть роль каждого микроба в нашем теле и понять, если ли среди них подобные "разносчики" религии. Кроме того, если эта гипотеза справедлива, то употребление антибиотиков должно приводить к снижению религиозности, что можно в принципе проверить уже сейчас.

Кстати, как рассказывала Правда.Ру, историк из Великобритании Тим Уитмарш считает, что атеизм является настолько же естественным для человека феноменом, как и вера в богов и другие сверхестественные существа и силы. К такому выводу ученый пришел, изучив древнейшую историю богоборчества и неверия в сверхестественные силы.

В последние несколько десятилетий антропологи уделяют большое внимание тому, какую роль играла вера в развитии человечества. Большинство ученых сегодня считает, что человек биологически предрасположен к религии, так как подобные верования помогали сообществам первых людей сплачиваться. Более того, недавно биологи нашли особую зону в мозге, облучение которой магнитным полем подрывает веру в иррациональные феномены.