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Источник Правда.Ру

В недрах Меркурия нашли отголоски тектонической активности

Наука и техника

На ближайшей к солнцу планете Меркурии найдены следы недавней тектонической активности. Пролить свет на текущее состояние планеты помогли снимки с погибшего зонда "Мессенджер".

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 В 2011 году года ученые обнаружили, что магнитный центр Меркурия расположен не в центре планеты, а смещен к северу. Кроме того, на Меркурии были найдены следы вулканической юности, что доказывало возможность существования замороженной воды в глубоких кратерах на полюсах планеты.

За 18 месяцев до того, как "Мессенджер" израсходовав топливо, упал на Меркурий, мотрудникиы НАСА понизили орбиту зонда, что позволило ему получить гораздо более четкие фотографии поверхности и рассмотреть детали рельефа.

На снимках удалось разглядеть некие разломы. Так называемые "ступенчатые откосы" — выступы, складки и разломы, "делившие равнины Меркурия на множество многоугольников, подобных долькам в апельсинах".

Внимание ученых привлек тот факт, что эти трещины оказались куда меньших размеров по сравнению с другими такими объектами более древнего происхождения. Такие трещины пересекали или находились внутри крайне небольших кратеров диаметром в десятки метров, сформировавшихся совсем недавно.

Их присутствие в свежих кратерах говорит о том, как объясняет Уоттерс, что геологические процессы на Меркурии не прекратились 4-3,8 миллиарда лет назад сразу после остывания его недр, а продолжались практически до настоящего времени, около 50 миллионов лет назад или даже позже.

На фоне вышесказанного возникают предположения, что в недрах Меркурия до сих пор сохраняется остаточная активность. Однако для подтверждения этой догадки понадобятся новые данные. Кстати, в апреле 2018 года к первой планете Солнечной системы отправится европейский зонд BepiColombo.

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Темы Меркурий астрономия
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