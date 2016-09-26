Китайские ученые открыли секрет вкуса вина

Ученые из Юньнаньского университета в Китае обнаружили, что на вкусовые характеристики вина во многом влияет наличие на листьях и плодах винограда микроскопических грибов.

Грибы не приносят вреда растению, а потому не считаются паразитами. Если говорить конкретно, то на вкус вина влияют представители родов нигроспора (Nigrospora sp.) и фузариум (Fusarium sp.).

Ученые проанализировали влияние этих грибов на вкус и состав вина из винограда сорта Rose Honey. В ткани растений были внедрены грибы восьми различных родов. Через некоторое время в листьях и плодах винограда было замерено содержание сахаров, фенолов, ферментов и ряда других веществ. Количественное соотношение указанных веществ сильно разнилось в "зараженных" и условно здоровых лозах.

Данные результаты заставляют пересмотреть понятие "терруар", обозначающее качество почвы, направление ветра, осадки и "микроклимат" области, в которой растёт виноград для конкретного сорта вина. Получается, что в это понятие входят не только факторы окружающей виноградник природы.

Отмечается, что открытие китайских ученых поможет в будущем "генерировать" нужный вкус вина.

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