Что происходит с организмом человека в космосе. ВИДЕО

Что может случится с телом человека при долгом нахождении в космосе? Ученые попытались дать ответ и подготовили видео.

Одно из самых ужасных последствий — снижение костной массы. Дело в том, что у костей из-за отсутствия гравитации отсутствует привычная нагрузка. Кальций вымывается из организма очень быстро. Невесомость ослабляет мышцы спины и ног, люди начинают плохо видеть, сердце теряет массу. Таковы основные негативные последствия прибывания в космосе.

По словам ученых, только после решения всех этих проблем, человек сможет совершать длинные путешествия в космосе.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что стала известна цена тура в космос. Гендиректор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин рассказал, во сколько обойдется путешествие в космос. Это будет стоить 200-250 тысяч долларов. Однако цена еще может измениться. Продажу билетов планируют открыть не раньше 2018 года.

"Корабль будет запускаться с российского космодрома и осуществлять экскурсии на высоте полета Юрия Гагарина", — рассказал Павел Пушкин РИА "Новостям".

Пустят на корабль не всех. Допуск на борт кандидаты смогут получить после оплаты, проведения трехдневной подготовки и медицинского освидетельствования. До шести туристов смогут находиться в полете 15 минут, при этом пять-шесть минут придется провести в условиях невесомости.

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