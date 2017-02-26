Первая тысяча землян отправится на Марс

Компания Mars One отобрала первую тысячу землян для полета на Марс. Известно, что "марсианами" хотят стать около 300 американцев, 75 жителей Канады, более 60 граждан Индии, свыше 50 россиян.

Фото: АР

Эксперты отмечают, что поселения образуются на Марсе к 2032 году. А отправка грузов на красную планету намечена в 2024 году. Вот тогда то и запустят первую четверку отобранных счастливчиков, которые будут обеспечены всем необходимым — в частности, продуктами питания.

"Правда.Ру" сообщала, что сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства выложили уникальный снимок поверхности Марса.

Съемка красной планеты велась с помощью камеры High Resolution Imaging Science Experiment — с борта космического аппарата Mars Reconnaissance Orbite. По словам специалистов, на фото можно рассмотреть коренные породы красной планеты.

Кроме того, семь планет — аналогов Земли открыли специалисты NASA. Ученые предполагают, что на трех из этих планет есть вода и густая атмосфера, они находятся в центре так называемой "зоны жизни".

Об открытии стало известно в результате анализа данных по звезде TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. "До открытия системы TRAPPIST-1 нам было известно всего четыре реальных землеподобных планеты, которые мы могли изучать, — Земля, Марс, Венера и Меркурий. Теперь их число увеличилось на семь, и мы можем их изучать не через пять-десять лет, а прямо сейчас. Можно ожидать, что первые новости об их свойствах появятся уже в ближайшие недели и месяцы", — отметил Мишель Жильон, астроном из университета Льежа (Бельгия). Его команда совершила это открытие, сообщала "Правда.Ру".

Кстати, сенсационная находка доказывает наличие воды на Марсе. Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности планеты необычные отложения глины, покрытые трещинами, подобными тем, которые остаются на глинистой почве после сильных дождей, писало наше издание."Даже с большого расстояния видны эти пятиугольники и другие структуры, которые мы нигде не видели на Марсе. Все это очень похоже на то, как растрескивается грязь на дороге, когда она высыхает", - рассказал Нэйтан Cтайн из Калифорнийского технологического института в Пасадене.

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