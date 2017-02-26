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Источник Правда.Ру

Академик Людвиг Фаддеев скончался на 83-м году жизни

Наука и техника

Почетный гражданин Санкт-Петербурга, академик Людвиг Дмитриевич Фаддеев скончался после продолжительной болезни.

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Одному из основателей современной математической физике 23 марта должно было исполниться 83 года, сообщает "Фонтанка".

Академик РАН Людвиг Фаддеев внёс решающий вклад в решение квантовой проблемы трёх тел.

Фаддеев являлся одним из ведущих мировых специалистов в области квантовой физики. Решив задачу трёх тел, он стал основоположником целого научного направления в области теоретической ядерной физики. Он являлся автором более 200 научных трудов и пяти монографий.  

В августе 2016 года именем Фаддеева была названа международная медаль.

Известный побывал в гостях у  программы "Правды.Ру" "Чаепитие в Академии", где побеседовал с писателем Владимиром Губаревым.

Два десятка лет назад, возглавив журнал "Природа", академик Фаддеев сформулировал некоторые принципы, которыми он придерживается в науке, и свои взгляды на взаимоотношения ученых и власти.

За минувшие годы почти ничего не изменилось в обществе, просто некоторые идеи не только получили свои подтверждение, но и обострились. Особенно это ясно видно на так называемой "реформе РАН", которая напрямую столкнула научное сообщество с чиновничеством. Так что "Мысли вслух" академика Л. Д. Фаддеева не потеряли своей актуальности:

"Что, по моему мнению, составляет основу научного мировоззрения, что дает право называться ученым и естествоиспытателем? Из многих положений я бы выделил пять: профессионализм, убежденность, скептицизм, рациональность и интуицию...

Профессионализм. Без профессиональных знаний и навыков нельзя быть ученым. Это очевидно и не нуждается в обсуждении... В нашем случае основное отличие состоит в том, что общественное мнение не всегда может отличить профессионала в науке от самозванца - лжеученого - у читателя-неспециалиста нет для этого тех же профессиональных знаний. Таким образом, только доверие может стать источником положительного отношения общества к ученым. Оно основано на историческом опыте, традициях научных школ, международном признании. Нарушение этого доверия - во имя самых важных, но сиюминутных интересов - тяжелое преступление перед наукой и обществом".

Полностью беседу с академиком Людвигов Фаддеевым читайте в материале "Академик Фаддеев: Понять музыку формул".

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