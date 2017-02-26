Ученые зафиксировали процесс смерти на видео

За время исследований ученые детально изучили процесс отмирания отдельных клеток, в процессе которого наблюдается химическая реакция, провоцирующая появление молекулярного мусора.

Фото: AP

Специалистам впервые удалось зафиксировать смерть организма. Его постепенная гибель — именно этот процесс — научная загадка, которую почти удалось разгадать. Так, во время наблюдения через микроскоп эксперты увидели синие волны, распространяющиеся в теле умирающего червя.

Результаты исследования могут помочь научным работникам понять, как приостановить процесс старения и смерти, так как удалось выяснить, что во время смерти в теле постепенно происходит некроз. Внутри объекта возникают химические реакции.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ученые нашли спираль смерти. Все живые организмы рано или поздно умирают. А можно ли предсказать наступление смерти? Недавно Лоуренс Мюллер из Университета Калифорнии в Ирвине и его коллега Майкл Роуз обнаружили, что кончине предшествует определенная фаза, этап, которым завершается старение организма. По крайней мере, это показали эксперименты на плодовых мушках дрозофилах.

Никто из нас не может предсказать, когда именно наступит смерть. Однако врачи и медсестры, которые имеют дело с тяжелобольными, знают, что приближение смерти сопровождается определенными симптомами. Признаки надвигающейся смерти у каждого человека разные, и не все из перечисленных ниже симптомов "обязательны". Но кое-что общее все-таки есть…Об этом подробнее можно почитать в статье "Десять признаков того, что смерть близко".

Рассказы людей, переживших клиническую смерть, пугают и завораживают одновременно. Туннель, яркий свет, встречи с умершими родственниками. Но можно ли верить этим свидетельствам? Вдруг околосмертный опыт - только галлюцинация умирающего мозга? Бельгийские ученые нашли способ проверить, реальны ли воспоминания пациентов, которые вернулись из комы. об этом наше издание сообщало здесь.

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