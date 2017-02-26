Глобальное похолодание ожидает Землю через десять лет

К такому выводу пришли ученые из Великобритании. Они провели исследование процессов, происходящих на Солнце.

архив Правды. Ру

По прогнозам, глобальное похолодание может начаться на Земле уже через 10-15 лет. Эксперты при подсчетах использовали математическую модель процессов, которые сейчас происходят на Солнце. Дело в том, что на нашем светиле резко сократится активность: в последние годы пятен появилось значительно меньше, чем это было ранее. А это уже "звоночек", который говорит о приближении ледникового периода. Подобная ситуация наблюдалась в XVI-XVII столетиях.

Ранее "Правда.Ру" писала, что британские геофизики из Кардиффского университета объяснили причину возникновение на Земле каждые сто тысяч лет ледниковых периодов. В докладе, опубликованном Daily Mail, ученые пишут, что глобальное похолодание связано с поглощением Мировым океаном углекислого газа из атмосферы. Сейчас же, в том числе и из-за антропогенных факторов, наблюдается обратный процесс — углекислый газ высвобождается из воды и способствует парниковому эффекту. К таким выводам, ученые пришли, изучив придонные слои океана. Выяснилось, что в сохранившихся там ископаемых организмах и породах, возникавших примерно каждые сто тысяч лет, имеется примерно одинаково высокое содержание углекислого газа.

По данным геофизиков, в настоящее время Земля находится в межледниковом периоде. Авторы отмечают, что последнее оледенение закончилось около 11 тысяч лет назад. На нашей планете может начаться новый ледниковый период, который уже назвали Маундеровский минимум, сообщает Planet Today. Аналогичный процесс уже происходил на Земле в 1653-1715 годах. Тогда средняя температура воздуха опустилась на 1,3 градуса, что привело к гибели урожаев и массовому голоду.

Ранее наше издание писало, что недавно ученые с удивлением обнаружили, что ледники в центральноазиатских горах Каракорум быстро растут. Причем дело вовсе не в "расползании" ледового покрытия. А в полноценном нарастании — толщина ледника увеличивается.

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