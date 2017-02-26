Нострадамус: в 2017-м на свет появится ребенок, которому покорятся "цари мира"

Ученые-эксперты расшифровали предсказание астролога и философа Мишеля Нострадамуса. Специалисты сделали громкое заявление: в этом году на свет появится особенный ребенок.

архив Правды. Ру

Отмечается, что он будет всеведущим, будет взрослеть и обретет силу и могущество. Ему покорятся "цари мира" — таков прогноз от Нострадамуса.

Ребенок родится в стране, где "холодные леса, а вблизи от места его рождения будет стоять гора, полная малахитом". По мнению экспертов, это может быть Франция или даже Урал.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в одном из трудов всемирно известного прорицателя Мишеля Нострадамуса упоминается термин северный король, речь идет о властителе из Аквилона, который дешифровщики соотносят с РФ."Северный король из Аквилона поможет установить все правильно", — приводит текст предсказания издание ʺРоссийский Диалогʺ. Кроме того, данное изречение специалисты ассоциировали с событиями, которые должны произойти в Сирии. В урегулирование беспорядков на территории Сирии вмешается российский лидер, который наведет там порядок. Таким образом Владимиру Путину, при котором РФ активно начала бороться с международным терроризмом в Сирии, предначертано стать тем человеком, который избавит мир от глобальной террористической угрозы.

Ранее Интернет взбудоражили предсказания Нострадамуса на 2017 год. Согласно пророчествам, военное напряжение между Турцией и Ираном только возрастет, где последние будут главенствовать. Как пишет портал Sputnik, неутешительным год будет и для напряженных отношений между приверженцами христианства и ислама, столкновения двух культур будут продолжаться. Пророк также предугадал смену правительств в Германии и Франции.

Знаменитая Ванга - одна из самых авторитетных ясновидящих прошлого столетия. Часть ее предсказаний сбылась в буквальном смысле, а часть люди просто не поняли. Одно из пророчеств провидицы гласит, что скоро в мир придет новое учение, которое радикальным образом перевернет жизнь человечества. Но это произойдет только после падения Сирии.

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