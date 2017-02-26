Ученые выяснили, кто из людей легче "покупается" на обман

Обделенные люди всегда видят вокруг обман, поэтому чаще других попадаются в сети лжи. К такому выводу пришли американские специалисты из Вашингтонского университета.

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Эксперты пришли к выводу, именно тех женщин и мужчин, которые смотрят на мир с подозрением, легче всего обвести вокруг пальца. Такие люди уверены, что от них постоянно утаивают информацию и лгут в глаза. Сложив обманчивое представление о людях, они не могут нормально сосуществовать с обществом.

При этом ученые подчеркивают, что обделенные человек хотя бы раз в жизни был предан, в результате чего он больше не может допустить никого в душу. Такое поведение может говорить о развитии паранойи или шизофрении.

Кроме того, по мнению ученых, именно такие люди, которые чувствуют себя обделенными, чаще верят лживым новостям.

Они уверены в том, что весь мир строится на обмане. При этом их значительно проще убедить с экранов в неправдоподобных или заведомо ложных сведениях. Ученые отмечают, что данный тип людей постоянно ищет для себя таких же союзников, которые обижены на весь мир.

Также стоит отметить, что большая часть «обделенных» людей являются конспирологами. Они ищут виноватых среди вышестоящих личностей, которые, по мнению их, управляют всем миром и не дают людям жить спокойно.

Ученые отмечают, что само понятие теории заговора имеет место быть в современном обществе, так как власть действительно сводится к нескольким высокопоставленным личностям. Несмотря на это, конспиролог может страдать не только паранойей, но и другими психологическими и даже психиатрическими отклонениями.

Специалисты уверены: чтобы не искать вокруг себя страшные заговоры, людям такого типа периодически стоит обращаться к медикам.

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