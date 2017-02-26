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Источник Правда.Ру

Отсчет пошел: готовится полет вокруг Луны

Наука и техника

Bloomberg сообщает, что США изучают возможность осуществить пилотируемый полет вокруг Луны.

Отсчет пошел: готовится полет вокруг Луны
архив Правды.Ру

По прогнозам, он должен произойти уже в следующем году. Отмечается, если идею удастся воплотить в жизнь, то это станет грандиозным событием — после завершения программы "Аполлон" в начале 70-х годов прошлого века.

Заместитель главы NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер заявил, что по просьбе Белого дома создало команду для изучения возможности сокращения срока прежних планов по запуску пилотируемого полета вокруг Луны. Ведь ранее запуск предполагалось осуществить только к 2021 году.

Напомним, что президент Дональд Трамп обещал поддержать наиболее амбициозную космическую программу США. По его словам, США "готовы раскрыть тайны космоса".

"Правда.Ру" сообщала, что российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» объявила о наборе группу космических туристов, которые отправятся к Луне. В космическом путешествии готовы принять участие восемь человек. семья из Японии. Кроме того, полетом интересовался голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, рассказал Солнцев. Билет на Луну сейчас стоит порядка 120 миллионов долларов. Полностью удовлетворить спрос на такие полеты могут пять-семь экспедиций, считают эксперты.

По данным издания, первый короткий полет к спутнику Земли планируется осуществить на модернизированном корабле «Союз» уже в 2020 году. Однако используемые сейчас корабли не могут осуществлять полеты к спутнику Земли, так как рассчитаны на доставку космонавтов к Международной космической станции (МКС).

Подробнее о полетах на Луну и обитаемой станции "Правде.Ру" рассказал редактор журнала "Новости космонавтики" Игорь Афанасьев.

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