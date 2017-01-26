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Источник Правда.Ру

Путин: Новые системы вооружения нужно создавать с учетом возможных конфликтов в мире

Наука и техника

На заседании Военно-промышленной комиссии верховный главнокомандующий России Владимир Путин заявил, что вооружённые силы нуждаются в отечественных эффективных разработках в сфере робототехнических комплексов.

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Фото: mil.ru

— Ещё важное перспективное направление — автономные робототехнические комплексы. Они способны принципиально изменить всю систему сил общего назначения, и нам надо иметь свои наработки, — отметил президент России.

Владимир Путин также заявил, что все работы по созданию новых систем вооружения необходимо производить с учётом анализа возможных конфликтов в мире.

Также президенту России в режиме видеосвязи показали испытания нового многофункционального истребителя МиГ-35. Глава государства из ситуационного центра в Кремле вышел на связь с производственным комплексом Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" в подмосковных Луховицах. Владимир Путин собирался приехать посмотреть на полет в Луховицах лично, но из-за погодных условий остался в Москве.

"Новейший многофункциональный истребитель МиГ-35 обладает улучшенными летно-техническими характеристиками, оснащен самым современным вооружением", — подчеркнул глава государства. "Готов и способен сопровождать сразу от 10 до 30 целей, работает не только по поверхности земли, но и по морю", — добавил он.

"Это действительно интересная, уникальная машина", — оценил Путин. Президент рассчитывает, что и российская армия будет ей значительно усилена.

О деталях испытаний членам коллегии ВПК рассказали президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, генеральный конструктор корпорации Сергей Коротков и заместитель начальника летно-испытательного комплекса имени Федотова старший лётчик-испытатель Михаил Беляев. В ходе видеоконференции Слюсарь отметил, что серийные закупки МиГ-35 начнутся в 2019 году, добавив, что 27 января пройдет презентация истребителя для иностранных заказчиков.

Президент отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35, передает РГ.

"Этот самолет уже имеет и хороший экспортный потенциал, имею в виду, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина — МиГ-29", — заявил он.

Также Путин отметил, что рассчитывает на завершение в срок работ по созданию среднемагистрального турбовинтового самолета для внутренних авиалиний, который разрабатывается на одном из предприятий "МиГа.

"На одном из предприятий "МиГа" планируется выпуск гражданского самолета, который очень востребован в народном хозяйстве, востребован нашими людьми, имеется в виду среднемагистральный турбовинтовой самолет для использования на внутренних гражданских линиях", — сказал он в ходе видеоконференции по случаю начала летных испытаний авиационного комплекса МиГ-35.

"Рассчитываю на то, что и эта работа, тем более что нами принято решение по поводу источника финансирования, будет сделана в срок, и мы увидим модернизированную машину, которая будет широко эксплуатироваться и применяться на внутренних линиях", — добавил президент.

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