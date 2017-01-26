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Источник Правда.Ру

Стало известно, когда введут в эксплуатацию хранилище радиоактивных отходов на ЧАЭС

Наука и техника

Новое хранилище для отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) начнут вводить в эксплуатацию в III квартале 2018 года. Об этом сообщило Государственное агентство по управлению зоной отчуждения в ответ на запрос украинского информагентства УНИАН.

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При этом, как уточнили в пресс-службе, существующее хранилище уже заполнено на 97%, в результате чего планируется в течение 10 лет перевезти топливо ЧАЭС на СХОЯТ-2, которое обеспечит хранение отработавшего топлива станции (более 21 тыс. тепловыделяющих сборок) на протяжении 100 лет.

Финансирование проекта ХОЯТ в чернобыльской зоне осуществляется через счет ядерной безопасности, его общая стоимость составляет €400 млн, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру к концу 2017 года на территории ЧАЭС будет построено новое хранилище для отработанного ядерного топлива. На объекте будет храниться отработанное топливо с трех украинских атомных электростанций — Хмельницкой, Ровненской и Южно-Украинской. Конкурс на строительство хранилища еще в 2005 году выиграл американо-британский консорциум Holtec.

Весной прошлого года постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, написал письмо генеральному секретарю, Пан Ги Муну, где выразил обеспокоенность по поводу увеличения мощностей строящегося в Чернобыле хранилища отработанного ядерного топлива.

"Закладываются мощности, которые, по оценкам специалистов, существенно превосходят потребности самой Украины. По всей видимости, готовится инфраструктура для захоронения иностранных отходов. Иными словами, речь идет о превращении Украины по решению ее нынешних властей в "ядерную свалку", — говорится в письме.

Эксперты говорят, что даже сейчас, спустя 30 лет после аварии, находиться в Чернобыльской зоне опасно. Период распада радиации составляет десятки тысяч лет, поэтому это все лишь выдумки, что там стало безопасно жить. Природа не может "переварить" радиацию так быстро.

"Как было, так и есть, за 30 лет ничего не изменилось. Почитайте радиофизику, природа не может этого переделать. Это радиоактивные элементы. Период полураспада радиации десятки тысяч лет, то есть нужно в два раза больше. А потом еще так же. Природа не перерабатывает этого, это радиофизика", — подчеркнул известный украинский эколог, биолог и зоозащитник Владимир Борейко.

Между тем Китай хочет начать строительство в Чернобыле. Две энергетические корпорации из Китая — GCL System Integration Technology и China National Complete Engineering Corporation (CCEC) заявили, что хотят возвести в зоне отчуждения солнечную электростанцию.

Строительство может начаться уже в этом году. Мощность станции может превысить 1 гВт. Это в два раз больше всей генерации солнечных станций, которые сейчас работают на Украине.

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