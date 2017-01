Ученые раскрыли тайну гибели динозавров

Ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений смоделировали условия, приведшие к вымиранию динозавров около 65 миллионов лет назад .

Как сообщается в статье, опубликованной Tribune de Genève, исследователям удалось подтвердить гипотезу, согласно которой древние ящеры, а с ними три четверти всего живого погибли вследствие холода и тьмы, установившихся на Земле после падения астероида диаметром 10 км на территории современного полуострова Юкатан в Мексике.

Немецкие климатологи пришли к выводу, что астероид породил не только слой пыли, но и тумана из серной кислоты, который покрыл верхние слои атмосферы. Из-за этого планета погрузилась в почти полную тьму, а средняя температура на ней понизилась на 26 градусов. В течение нескольких лет температура воздуха у поверхности Земли оставалась ниже нуля. По мнению ученых, климат пришел в норму только по прошествии трех десятков лет.

Отсутствие света и невозможность фотосинтеза вызвало гибель многих растений, травоядных животных и хищников. Пострадала вся пищевая цепочка. Климатический шок стал смертельным и для динозавров, чье исчезновение открыло путь к распространению на планете млекопитающих — более приспособленных к холоду, а впоследствии — к появлению людей.

Отметим, на протяжении полутора сотен лет палеонтологов не перестает интересовать вопрос, на который нет точного ответа: почему же вымерли динозавры? Теорий существует великое множество.

Динозавры властвовали на нашей планете почти 130 миллионов лет, тогда как "возраст" человечества, по мнению некоторых ученых, в сто раз меньше. Вымерли динозавры 65 миллионов лет назад, так и не встретив будущего хозяина Земли.

Одной из теорий, объясняющей исчезновение древних реликтовых, указывает на удар Чиксулубского метеорита, о котором в своем материале в Pravda. Ru рассказывала обозреватель Ирина Шлионская. Примерно в то же время, когда, по мнению палеонтологов, закончилось время динозавров, в Землю врезался гигантский метеорит диаметром около десяти километров, что стало причиной образования кратера Чиксулуб на полуострове Юкатан в Мексике.

Взрыв, который сопровождал это падение, в два миллиона раз превышал мощность взрыва водородной бомбы. Это могло стать причиной "ядерной зимы", охватившей всю планету, и, как следствие, вымирания не только динозавров, но и остальной флоры и фауны на границе мезозоя и кайнозоя, а также активной вулканической деятельности на Индийском субконтиненте.

Однако исследования, которые провели американские ученые, дало возможность предполагать, что удару метеорита предшествовал постепенный "закат" ящеров, продлившийся не менее 40 миллионов лет. Новое исследование представлено в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые выяснили, что за 24 миллиона лет до Чиксулуба виды динозавров вымирали быстрее, чем возникали новые. Среди некоторых групп этот процесс начался еще за 48-53 миллиона лет до катастрофы.

Крис Вендитти и его коллеги подвергли базы данных по трем крупным группам динозаврам байесовскому филогенетическому анализу. Ученых интересовала динамика видообразования и вымирания до падения астероида.

Причины упадка динозавров окончательно не выяснены, однако исследователи смогли предположить, что на прирост численности динозавров повлияло повышение уровня воды в морях и океанах, а это стало причиной разъединения частей единого материка. В результате этих процессов динозавры были изолированы друг от друга и не имели возможности размножаться теми же темпами.

Кроме того, на резкое сокращение численности особей могли оказать влияние и другие факторы, в том числе вулканизм. Ящеры со временем утратили способность формировать новые виды на смену вымирающим. Это помогло млекопитающим занимать ранее недоступные им экологические ниши.

Примерно также более ста миллионов лет назад динозавры вытеснили древний вид амфибий-саламандр, останки которых нашли британские ученые из Эдинбургского университета во время археологических раскопок в Португалии, в регионе Алгавре. Палеонтологи предполагают, что этот вид амфибий стоял на вершине пищевой цепочки. Когда же Metoposaurus algarvensis вымерли, в природе стали доминировать динозавры и млекопитающие.

