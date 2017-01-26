Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ученые из Японии вырастили орган одного животного в теле другого

Наука и техника

Впервые ученые смогли вырастить здоровый орган из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS) одного животного в теле животного другого вида.

Ученые из Японии вырастили орган одного животного в теле другог
Фото: REX

Как сообщает телеканал NHK, исследователи из Токийского университета вырастили поджелудочную железу из iPS-клеток мыши в теле крысы. Затем ученые пересадили панкреатический островок, который способствует синхронизации высвобождения инсулина, грызуна, больного диабетом, после чего было зафиксировано улучшение многих показателей, в том числе регуляции уровня глюкозы в крови.

По мнению специалистов, успех эксперимента открывает огромные возможности для выращивания органов человека в телах различных животных для последующей пересадки. Однако, по словам руководителя группы, профессора Хиромицу Накаути, для этого "необходимо разрешить ряд этических вопросов".

Напомним, ранее молекулярные биологи из Японии впервые смогли превратить "перепрограммированные" клетки кожи мышей в полноценные яйцеклетки, оплодотворить их и вырастить нормальное потомство, способное размножаться.

Группа исследователей под руководством Митинори Саито из университета города Киото уже более пяти лет работает над получением полноценных половых клеток из стволовых клеток и их эмбриональных аналогов.

Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature, еще в августе 2011 года Саито и его коллеги научились выращивать сперматозоиды из зародышевых и "перепрограммированных" стволовых клеток и пересаживать их в семенники самцов мыши. Позже биологи успешно использовали полученный опыт для превращения стволовых клеток в "заготовки" яйцеклеток, которые они имплантировали в яичники бесплодной мыши и успешно получили потомство.

Для этого ученым пришлось модернизировать "искусственные яичники" из других типов зародышевых клеток, которые они использовали в предыдущих экспериментах, и добавить в них те гормональные сигналы, которые требуются для развития "заготовок" яйцеклеток в более "взрослые" типы половых клеток. По словам ученых, процесс роста и взросления яйцеклеток длится примерно месяц.

На "заготовки" половых клеток уходит около трех недель, 11 дней - на их рост, и 1 день - на взросление. Созданные яйцеклетки не отличаются по своим свойствам от "природных". По словам биологов, различие заключается только в наборе активных генов. Из-за этого лишь 3% клеток успешно слилось с сперматозоидами, прикрепилось к стенкам матки и развилось в нормальный зародыш.

Тем не менее, зачатые зародыши превратились в здоровых мышат, в их поведении ученые не зафиксировали никаких отличий от обычных грызунов. Более того самки и самцы, родившиеся из таких яйцеклеток, смогли плодиться и не страдали от рака или дегенерации тканей.

Исследование японских ученых может дать шанс многим бесплодным женщинам и мужчинам продолжить свой род. Также ученых смогут "воскресить" ряд вымерших животных, образцы замороженных тканей которых остались.

Отметим, первые в истории попытки получить полностью функциональные сперматозоиды "в пробирке" увенчалась успехом. Тем не менее, эксперимент вызвал у некоторых экспертов нарекания и сомнения в адекватности проведенной работы.

Так, ученые отмечают, что клетки культивировались при 37 градусах Цельсия, а эта температура примерно на три градуса выше чем необходимо для нормального формирования сперматозоидов. Кроме того, для превращения первичных половых клеток авторы использовали невероятно сложный и странный коктейль сигнальных молекул, гормонов и белковых факторов роста, включая экстракт гипофиза коров.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Части тела на вырост
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Слоеный салат с черносливом
Рецепты
Слоеный салат с черносливом
Яблоки способствуют долголетию
Здоровье
Яблоки способствуют долголетию
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
Быстрое чтение проложит путь к миллиардам
Производство
Промышленный шпионаж способен значительно влиять на рост ВВП
Советское наследие
Не знаешь истории — готовься к войне
Читательский топ
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
Россия — США: Торг или сотрудничество?
"Кремлевское масло" возмутило украинского журналиста
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Наука и техника
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак

Проблемы со здоровьем может вызывать пищевой краситель E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания.

В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Валютный
Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
США и Канада
Россия — США: Торг или сотрудничество?
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Россия
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Наука и техника
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак

Проблемы со здоровьем может вызывать пищевой краситель E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания.

В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Криминал
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Финансы
﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
США и Канада
Россия — США: Торг или сотрудничество?
Ольга Таболина Промышленный шпионаж способен значительно влиять на рост ВВП Ольга Таболина Саид Гафуров Не знаешь истории — готовься к войне Саид Гафуров Любовь Степушова Сербия ведет двойную игру? Любовь Степушова
Комментарии
карл сантос Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Владислав Головырин Мавроди стал национальным "бедствием" в Нигерии
Леонид Справедливый Семья сбежала из "сексуально распущенной" Европы в российскую глубинку
vkontakte_218235326 Конгресс США напугало превосходство российской военной техники
Виктор Гольдмахер Кто сорвет инаугурацию Трампа
GuglTell МИД России сообщил о Майдане в Венесуэле
Oleg Shustov Не знаешь истории — готовься к войне
сергей попов В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
Алексей Алексей(Facebook) Снова война: Армения и Азербайджан начали бои в Нагорном Карабахе
Алексей Алексей(Facebook) Снова война: Армения и Азербайджан начали бои в Нагорном Карабахе
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?