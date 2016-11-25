Коллайдер в Подмосковье поможет улететь на Марс и вылечить рак

На базе коллайдера НИКА в подмосковной Дубне ученые разработают методику лечения раковых опухолей пучком частиц, а также исследуют влияние радиации на электронику, что необходимо для осуществления полетов к Венере и Марсу. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС Григорий Трубников, руководитель проекта НИКА, вице-директор Объединенного института ядерных исследований, профессор кафедры теории систем управления электрофизической аппаратурой Санкт-Петербургского государственного университета.

Фото: AP

Таким образом, помимо фундаментальных исследований будут реализовываться и прикладные научные программы.

Что касается первых, то их объектом станет микроскопическая модель ранней Вселенной. "Исследования помогут нам объяснить многие процессы, происходящие в нейтронных звездах — сверхмалых объектах с огромной плотностью — и, возможно, найти способ использовать их энергию как альтернативный существующим источник энергии", — отметил ученый.

Кстати, подмосковный коллайдер — такой же международный проект, как и большой андронный в ЦЕРНе. В проекте участвуют 26 стран мира, включая Германию, Китай и США; 100 институтов, из которых 60-70 — российские организации. Общая стоимость проекта составляет 20 млрд рублей, треть финансирования проекта обеспечивает Россия.

Коллайдер будет целиком готов в 2023 году. Тогда будут установлены все четыре его 200-метровых кольца. Однако первые исследования планируют начать на несколько лет раньше — уже в 2018-м году. Ученые хотят запустить нулевую версию экспериментов, начнем отрабатывать модели. Затем масштабы экспериментов будут расти по мере готовности оборудования. Планы исследований уже расписаны до 2035 года.

Строительство "младшего брата" Большого адронного коллайдера начали в этом году. Проект назвали NICA, это аббревиатура от Nuclotron-based Ion Collider facility. Главное отличие российского коллайдера от швейцарского в том, что в ЦЕРНе основные силы брошены на поиски неуловимого бозона Хиггса — частицы, которая даёт массу всем остальным частицам. Россия же на своей установке будет изучать другую область возникновения Вселенной несколько миллиардов лет назад: формирование из кварков и глюонов частиц барионной материи. То есть, нашего мира.

Все без исключения эксперты говорят, что на этой установке можно ожидать результата в форме Нобелевской премии.

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