Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Коллайдер в Подмосковье поможет улететь на Марс и вылечить рак

Наука и техника

На базе коллайдера НИКА в подмосковной Дубне ученые разработают методику лечения раковых опухолей пучком частиц, а также исследуют влияние радиации на электронику, что необходимо для осуществления полетов к Венере и Марсу. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС Григорий Трубников, руководитель проекта НИКА, вице-директор Объединенного института ядерных исследований, профессор кафедры теории систем управления электрофизической аппаратурой Санкт-Петербургского государственного университета.

Андронный коллайдер
Фото: AP

Таким образом, помимо фундаментальных исследований будут реализовываться и прикладные научные программы.

Что касается первых, то их объектом станет микроскопическая модель ранней Вселенной. "Исследования помогут нам объяснить многие процессы, происходящие в нейтронных звездах — сверхмалых объектах с огромной плотностью — и, возможно, найти способ использовать их энергию как альтернативный существующим источник энергии", — отметил ученый.

Кстати, подмосковный коллайдер — такой же международный проект, как и большой андронный в ЦЕРНе. В проекте участвуют 26 стран мира, включая Германию, Китай и США; 100 институтов, из которых 60-70 — российские организации. Общая стоимость проекта составляет 20 млрд рублей, треть финансирования проекта обеспечивает Россия.

Коллайдер будет целиком готов в 2023 году. Тогда будут установлены все четыре его 200-метровых кольца. Однако первые исследования планируют начать на несколько лет раньше — уже в 2018-м году. Ученые хотят запустить нулевую версию экспериментов, начнем отрабатывать модели. Затем масштабы экспериментов будут расти по мере готовности оборудования. Планы исследований уже расписаны до 2035 года.

Строительство "младшего брата" Большого адронного коллайдера начали в этом году. Проект назвали NICA, это аббревиатура от Nuclotron-based Ion Collider facility. Главное отличие российского коллайдера от швейцарского в том, что в ЦЕРНе основные силы брошены на поиски неуловимого бозона Хиггса — частицы, которая даёт массу всем остальным частицам. Россия же на своей установке будет изучать другую область возникновения Вселенной несколько миллиардов лет назад: формирование из кварков и глюонов частиц барионной материи. То есть, нашего мира.

Все без исключения эксперты говорят, что на этой установке можно ожидать результата в форме Нобелевской премии.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 


"Большой адронный коллайдер — это счастье и чудо"
Темы наука исследования коллайдер в Дубне
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Вкусные рецепты от простуды для деток
Здоровье
Вкусные рецепты от простуды для деток
Полезные свойства авокадо
Красота
Полезные свойства авокадо
Комментарии
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Акцизы на никотин: Деньги не пахнут?
Евросоюз
Евробюрократия привела к фрагментации ЕС
Африка
Камерун повторяет украинский сценарий
Читательский топ
Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL
Три причины не отдавать Японии Курилы
СМИ пишут об убийстве дочери Ислама Каримова Гульнары
Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
США отказали России в праве считать НАТО угрозой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL

В Варшаве боятся, что газопровод "Ямал — Европа" потеряет свое значение. А это значит, что резко сократятся доходы от транзита.

Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL
Три причины не отдавать Японии Курилы
Министерство обороны
Три причины не отдавать Японии Курилы
Происшествия
СМИ пишут об убийстве дочери Ислама Каримова Гульнары
Дальний Восток
Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Дальний Восток
Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах

Информация о российских ракетных комплексах на острове Кунашир и Итуруп вызвала озабоченность у японских политиков.

Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Здоровье
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Общество
Над кем пошутил Путин, сказав, что граница России нигде не заканчивается?
Общество
Инна Новикова: Мораторий на смертную казнь нуждается в новых обоснованиях
Министерство обороны
Три причины не отдавать Японии Курилы

В начале XXI века по всему миру идут территориальные споры не только из-за больших обитаемых островов, но и из-за безлюдных скал и искусственных островов, создаваемых над мелями в океане. Дело в том, что согласно действующему международному праву владелец скалы обеспечивает свой контроль над 200-мильной экономической зоной вокруг нее. И получает 12-мильную зону территориальных вод.

Три причины не отдавать Японии Курилы
В Москве объявлен карантин по бешенству
Здоровье
В Москве объявлен карантин по бешенству
Министерство обороны
Возвращение "поезда-призрака": Кому "Баргузин" добавит проблем
Мир
США отказали России в праве считать НАТО угрозой
Саид Гафуров Акцизы на никотин: Деньги не пахнут? Саид Гафуров Любовь Степушова (Люлько) Камерун повторяет украинский сценарий Любовь Степушова (Люлько) Светлана Киселева "Свобода слова" по-французски: Кто владеет СМИ Светлана Киселева
Комментарии
Стас Пивень Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Стас Пивень Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Стас Пивень Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Стас Пивень Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Стас Пивень Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Стас Пивень Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Стас Пивень Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Андрей Сутырин "Езжай, мой сын, езжай отсель": Алексей Улюкаев о России и коррупции
счастливчик здоровый Данные о сотрудниках НКВД: Какая ложь скрыта за обнародованием фактов?
Андрей Сутырин "Езжай, мой сын, езжай отсель": Алексей Улюкаев о России и коррупции
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?