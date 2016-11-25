Ученые: Богатые всегда будут здоровее нищих

Иммунная система животных, находящихся на вершине социальной иерархии, намного лучше справляется с вирусными инфекциями. При этом к борьбе с бактериальными заболеваниями лучше готовы обезьяны, оказавшиеся "на дне". В такому выводу пришли ученые в результате экспериментов, проведенных на макаках. А вот причину такого явления исследователи объяснить не смогли.

Этот эксперимент подтверждает расхожее мнение: быть бедным - это еще и большой риск быть больным, и дело не только в худшем доступе к качественной пище, медицинскому обслуживанию и другим благам. Существуют и другие факторы, связывающие низкий социальный успех с плохим состоянием здоровья.

О результатах своих исследований Дженни Дун и ее коллеги из Университета Дьюка рассказывают в статье, опубликованной журналом Science.

В эксперименте принимали участие 45 самок макак-резус, обезьян, образующих иерархические группы. Их свели вместе с прежде незнакомыми друг с другом животными. Порядок груминга в группе четко соответствует рангу обезьяны на «социальной лестнице», что и позволило ученым следить за положением каждой из своих подопытных в иерархии. Три месяца спустя у них был проведен забор крови.

Из образцов ученые выделили несколько типов иммунных клеток и провели анализ активности 9000 генов, обнаружив, что сильнее других изменилось состояние естественных киллеров, лимфоцитов, поглощающих опухолевые клетки, а также зараженные вирусами. В естественных киллерах активность 1600 генов оказалась связана именно с социальным статусом. Для сравнения, в Т-лимфоцитах изменилась экспрессия лишь 284 генов, а в других иммунных клетках - и того меньше.

Ученые задались вопросом: не может ли быть так, что на вершине иерархической лестницы оказываются животные, у которых более сильный иммунитет? Чтобы найти ответ, исследователи поменяли обезьян местами: социальным статусом макак вообще легко манипулировать, он определяется временем пребывания в группе: те, кто появился раньше, занимают более высокое положение.

Три месяца спустя снова провести анализ лимфоцитов крови. Результаты оказались прежними: у тех, кто оказался на вершине «социальной лестницы», наблюдалась повышенная активность 1600 генов в естественных киллерах.

Само по себе это еще не означает мощного иммунитета, однако, по словам авторов, такие животные должны сильнее и эффективнее отвечать на атаки вирусных инфекций.

С другой стороны, обезьяны внизу иерархии, с ослабленной экспрессией множества генов естественных киллеров, должны обладать определенным преимуществом в борьбе с инфекциями бактериальными. Эволюционный смысл такой «специализации» остается неизвестным.

Наблюдая за приматами, ученые часто делают любопытные открытия. К примеру, как сообщала Правда.Ру, исследователи из Великобритании выяснили, что бразильские мартышки-капуцины умеют создавать каменные орудия труда, оббивая камни друг об друга и получая острые фрагменты гальки, напоминающие примитивнейшие инструменты древних людей.

При этом ученые отмечают, что их открытие не означает, что первые образцы орудий труда, найденные в древних породах в Восточной Африки, не были сделаны предками человека.

По словам ученых, обезьяны делали это случайно, в общей сложности ученые зафиксировали свыше 100 случаев подобного обращения с камнями. Однако мартышки были заинтересованы не в потенциальных орудиях труда, а в солях и микроэлементах, содержавшихся в большом количестве внутри раскалываемых ими камней.

Отметим, способность изготовлять орудия труда и пользоваться ими считалась главной уникальной чертой человека, которая отличала его от остальных приматов и животных. Благодаря этому умению появились и другие признаки: большой мозг, противостоящий большой палец и "глубокое" бинокулярное зрение.

Интересно и еще одно исследование, о котором тоже рассказывала Правда.Ру. Все владельцы собак замечали, как их питомцы "смотрят" телевизор или заглядывают в планшет. Ученые из Университета Центрального Ланкашира задались целью узнать, действительно ли животные воспринимают происходящее на экране в полной мере?

На самом деле то, что они видят на экране, значительно отличается от того, что видим мы. У собак дихроматическое зрение, позволяющее им воспринимать только два цветовых спектра - синий и желтый. Также глаз собаки чувствителен к движению, поэтому переход к цифровым стандартам телевидения позволил им лучше воспринимать происходящее на экране.