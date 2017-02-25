Уникальный снимок поверхности красной планеты появился в Сети

Сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства выложили уникальный снимок поверхности Марса.

Фото: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

Съемка красной планеты велась с помощью камеры High Resolution Imaging Science Experiment — с борта космического аппарата Mars Reconnaissance Orbite. По словам специалистов, на фото можно рассмотреть коренные породы красной планеты.

Под мелкозернистыми материалами могут скрываться скальные породы и ценные минералы. Рельефы частично засыпаны песчаными дюнами, а цвета усиливаются по контурам впадины, при этом открывая красные слои. Зрелище завораживают, считают эксперты.

"Правда.Ру" сообщала, что NASA собирается экстренно сообщить о "внеземной жизни".

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Марат Абубекеров ответил на вопросы "Правды.Ру".

Что за секретность такая? Речь может пойти о каком-то открытии?

Скорее всего, да! Эксперты NASA говорят, что обнаружены предпосылки или доказательства существования неземной жизни. Что имеется в виду под земной жизнью - разумная или неразумная жизнь? Тут только остается гадать. Но подобный ажиотаж мог возникнуть как раз в случае обнаружения сигналов из иных цивилизаций. Вы представьте: обнаружены передачи, идущие от какой-то звезды. Хорошо, если докажут, что есть разумная жизнь за пределами Земли!

Семь планет - аналогов Земли открыли специалисты NASA. Ученые предполагают, что на трех из этих планет есть вода и густая атмосфера, они находятся в центре так называемой "зоны жизни".

Об открытии стало известно в результате анализа данных по звезде TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. "До открытия системы TRAPPIST-1 нам было известно всего четыре реальных землеподобных планеты, которые мы могли изучать, - Земля, Марс, Венера и Меркурий. Теперь их число увеличилось на семь, и мы можем их изучать не через пять-десять лет, а прямо сейчас. Можно ожидать, что первые новости об их свойствах появятся уже в ближайшие недели и месяцы", - отметил Мишель Жильон, астроном из университета Льежа (Бельгия). Его команда совершила это открытие, сообщала "Правда.Ру".

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