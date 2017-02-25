Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Уникальный снимок поверхности красной планеты появился в Сети

Наука и техника

Сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства выложили уникальный снимок поверхности Марса.

Уникальный снимок поверхности красной планеты появился в Сети
Фото: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

Съемка красной планеты велась с помощью камеры High Resolution Imaging Science Experiment — с борта космического аппарата Mars Reconnaissance Orbite. По словам специалистов, на фото можно рассмотреть коренные породы красной планеты.

Под мелкозернистыми материалами могут скрываться скальные породы и ценные минералы. Рельефы частично засыпаны песчаными дюнами, а цвета усиливаются по контурам впадины, при этом открывая красные слои. Зрелище завораживают, считают эксперты.

"Правда.Ру" сообщала, что NASA собирается экстренно сообщить о "внеземной жизни". 

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Марат Абубекеров ответил на вопросы "Правды.Ру".

Что за секретность такая? Речь может пойти о каком-то открытии?

Скорее всего, да! Эксперты NASA говорят, что обнаружены предпосылки или доказательства существования неземной жизни. Что имеется в виду под земной жизнью - разумная или неразумная жизнь? Тут только остается гадать. Но подобный ажиотаж мог возникнуть как раз  в случае обнаружения сигналов из иных цивилизаций. Вы представьте: обнаружены передачи, идущие от какой-то звезды. Хорошо, если докажут, что есть разумная жизнь за пределами Земли!

Семь планет - аналогов Земли открыли специалисты NASA. Ученые предполагают, что на трех из этих планет есть вода и густая атмосфера, они находятся в центре так называемой "зоны жизни".

Об открытии стало известно в результате анализа данных по звезде TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. "До открытия системы TRAPPIST-1 нам было известно всего четыре реальных землеподобных планеты, которые мы могли изучать, - Земля, Марс, Венера и Меркурий. Теперь их число увеличилось на семь, и мы можем их изучать не через пять-десять лет, а прямо сейчас. Можно ожидать, что первые новости об их свойствах появятся уже в ближайшие недели и месяцы", - отметил Мишель Жильон, астроном из университета Льежа (Бельгия). Его команда совершила это открытие, сообщала "Правда.Ру".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


NASA запустит "летающую тарелку" на Марс
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Паста карбонара
Рецепты
Паста карбонара
Учимся составлять свой рацион правильно
Здоровье
Учимся составлять свой рацион правильно
Комментарии
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Чем живут страны бывшего СССР?
Практика
Изучение улик: трасология, баллистика, ДНК
Газ
Украина: цена на газ и "конец истории"
Читательский топ
Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Кравчук о Донбассе: "Пусть Россия забирает себе людей, нам нужна только земля"
Поклонская рассказала о главной проблеме Крыма
"Новейший" боевой вертолет представили на Украине
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта

"Виталий Чуркин был убит спецслужбами США, российского дипломата отравили...". На вопросы Pravda.Ru ответил судебно-медицинский эксперт Эдуард ТУМАНОВ.

Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Политика
Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Украина
Кравчук о Донбассе: "Пусть Россия забирает себе людей, нам нужна только земля"
Общество
Поклонская рассказала о главной проблеме Крыма
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса

Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.

Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Политика
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Политика
ЭКСПЕРТЫ: кто займет пост Виталия Чуркина
Мир
Путин рассказал, сколько российских боевиков воюют в Сирии

Глава государства отметил на встрече с офицерами Северного флота успех российской операции в Сирии.

Путин рассказал, сколько российских боевиков воюют в Сирии
Константин ЗАТУЛИН: Белоруссия купилась на заигрывания Запада
Белоруссия
Константин ЗАТУЛИН: Белоруссия купилась на заигрывания Запада
Общество
Назло нацистам: по Таллину пройдет "Бессмертный полк"
Общество
Киркоров призывает к бойкоту "Евровидения"
Юрий Носовский Украина: цена на газ и "конец истории" Юрий Носовский Лейла Мамедова Как спастись от "валютной войны" Лейла Мамедова Антон Куликов Amnesty International нашла в России ненависть и вражду Антон Куликов
Комментарии
Виктор Гольдмахер "Донецк сейчас на грани гуманитарной катастрофы!"
vkontakte_113518500 Поклонская рассказала о главной проблеме Крыма
MALIK DARK ELF Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Grigory Kaganitsky Наукоемкое оружие: в чем у России преимущество
Willam Shkavolyak ЭКСПЕРТ: ЕС готов высосать из Украины последние соки
Александр Файзулин Поклонская рассказала о главной проблеме Крыма
vkontakte_252846309 Украинский депутат Лященко попал в смертельное ДТП
Leonidas Неизвестно ЭКСПЕРТЫ: кто займет пост Виталия Чуркина
vkontakte_93074048 Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
vkontakte_93074048 Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?