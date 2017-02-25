Ученые: люди толстеют, если мало спят

Японские специалисты из Университета Васэда и компании Kao Corp. выяснили, что, если человек мало спит, то чаще хочет есть. Как следствие: организм расходует такое же количество энергии, поэтом начинается процесс ожирения.

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В исследовании приняли участие мужчины возрасте 23-25 лет, они были разделены на две группы. Трое суток каждый представитель сильного пола жил в специальной комнате, где было установлено все необходимое оборудование для измерения уровня метаболизма. Первая группа испытуемых спала по семь часов в сутки, вторая - по 3,5 часа. А питались мужчины одинаково. После измерения количества гормонов, отвечающих за контроль аппетита, специалисты сделали вывод: недостаток сна привел к их сокращению на 10%. Чувство голода у недосыпающих мужчин обострялось в поздние часы. Организм набрался сил после того, как удалось нормально выспаться. Меньше спишь - набираешь в весе: таков главный вывод японских ученых.

"Правда.Ру" сообщала, что вылечить рак у пациента будет легче, если ввести человека в "спячку" и снизить температуру его тела. Это выяснили итальянские ученые из Института Тренто.Специалисты объясняют это тем, что в таком состоянии у пациента замедляются многие функции организма, что дает больше времени на изучение и лечение опухолей. Это также обеспечит лучшее воздействие облучения, потому что ткани человека будут неактивны. В будущем ученые хотят погружать человека в "спячку", подобную той, в которую впадают животные, а когда он проснется, то будет уже здоров. Эксперименты пока проводили только на крысах.

А британские ученые установили причину сокращения продолжительности сна, также сообщало наше издание. По данным исследователей, сон сокращается из-за стремительной урбанизации, индустриализации и информатизации. Фактически, у современного человека просто не остается времени на сон из-за технического прогресса. В течении жизни люди тратят на сон много времени, поэтому сокращение сна пагубно сказывается на здоровье. Средняя продолжительность сна человека составляет семь часов и три минуты, хотя половина населения земного шара спит от пяти часов тридцати минут до восьми часов тридцати пяти минут.

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