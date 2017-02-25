Ученые: полный отказ от алкоголя опасен

Об опасности полного и резкого отказа от алкоголя сообщили ученые из Техасского университета США. Свои выводы они сделали на основе многолетнего исследования, в которого принимали участие 1800 человек.

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Американские специалисты на протяжении 20 лет вели наблюдения над участниками эксперимента в возрасте от 55 до 65 лет. Их поделили на три группы.

Первую составили люди, страдающие алкоголизмом. Во вторую группу вошли умеренно пьющие респонденты. Наконец, третья группа была составлена исключительно из трезвенников.

К удивлению ученых, жизненный путь последней категории людей оказался самым коротким. 69% из них не дожили до 65 лет. При этом среди алкоголиков не дотягивают до заветной даты 60%.

А вот умеренно пьющие оказались самые стойкие - только 40% из них не доживали до 65 лет.

В итоге ученые из Техаса пришли к выводу, что резкий отказ от алкоголя хронически пьющего человека может привести к его гибели. Однако не стоит думать, что ученые советуют продолжать питие в неограниченном количестве - речь идет о постепенном снижении дозы и частоты употребления алкоголя, причем под наблюдением врачей.

Напомним, средний показатель потребления алкоголя населением России снизился в полтора раза с 2009 года. Такие данные 24 января приводит пресс-служба Роспотребнадзора. На душу населения в год теперь приходится десять литров чистого спирта, тогда как восемь лет назад показатель составлял 15 литров.

Указывается также, что с 2009 года число случаев острых алкогольных отравлений в России снизилось на 30 процентов; численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях - на 24 процента; количество больных, взятых под диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом "алкоголизм", - на 37 процентов.

О чем говорит такая статистика, "Правда.Ру" узнала у руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики, председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина:

— Оценки о снижении потребления алкоголя на 60, 20, 120 процентов - все это оценки приблизительные, экспертное мнение, не более того. Точных цифр на самом деле нет, именно реальных объемов потребления. Есть только цифры, которые сам же Росстат дает, - цифры по продажам алкоголя. Если брать их, то там снижение не такое уж серьезное.

Я думаю, там, где более вольготно себя чувствуют производители и продавцы суррогатов, наверное, потребление выше, но отличается оно незначительно. В принципе, можно взять и посмотреть уровень потребления алкоголя по регионам и сделать соответствующие выводы.

Как рассказывала "Правда.Ру, сделать водку менее привлекательной для любителей выпить можно при помощи устрашающих наклеек. Такую идею предложил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Также стало известно, что Минздрав РФ разработал проект стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года, в котором одной из мер предлагается введение запрета на продажу алкоголя гражданам РФ в возрасте до 21 года.

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